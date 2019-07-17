المصدر: تصوير: أحمد بدوان

قصة العربي مع النخل لا يمكن أن يعبرها التاريخ دون أن يتوقف عندها، ليسجلها رمزاً لهوية وتاريخ ضارب في عمق الزمن.. في مهرجان ليوا للرطب يقف هذان الشابان مبتسمين أمام هذا العذق الزاخر رطباً الذي نبت بإذن ربه في أرض هذا البلد الطيب.

قصة #العربي مع #النخل لا يمكن أن يعبرها #التاريخ دون أن يتوقف عندها، ليسجلها رمزاً لهوية وتاريخ ضارب في عمق الزمن.. في #مهرجان_ليوا_للرطب يقف #الشباب مبتسمين أمام هذا العذق الزاخر رطباً الذي نبت بإذن ربه في أرض هذا البلد الطيب



تصوير: أحمد بدوان#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RPoA8iHeW7 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 17, 2019