مفاجأة صادمة لحسناء التشامبيونزليغ

المصدر: وكالات

من هي الفتاة الحسناء التي قاطعت نهائي دوري أبطال أوروبا مساء السبت وتسببت في ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ تعرف عليها وعلى تبعات ما فعلته.

في الدقيقة الثامنة عشرة من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ)، والتي جمعت بين فريقي ليفربول وتوتنهام البريطانيين توقفت المباراة لبضع دقائق بعدما اقتحمت فتاة شقراء ترتدي بدلة سباحة سوداء، أرض الملعب وجرت إلى أن تمكن رجال الأمن من الإمساك بها واقتيادها خارج الملعب.

لكن هذه الحركة لم تمر مرور الكرام على عشرات الآلاف من المتفرجين في ملعب "واندا متروبوليتانو" والملايين الذين كانوا يتابعون المباراة على البث الحي، وتساءلوا حول هوية تلك الحسناء الراكضة.

تبين أن إيجاد اسمها لم يكن صعباً، فقد اتضح أن الفتاة الراكضة هي عارضة أزياء أمريكية من أصل روسي تدعى كينسي وولانسكي وتبلغ من العمر 22 عاماً، وهي صديقة نجم اليوتيوب الروسي فيتالي زدوروفيتسكي.

الاهتمام بهذه الفتاة كان هائلاً لدرجة أن عدد متابعي حسابها على موقع "إنستغرام" ارتفع من 230 ألفاً إلى مليونين ونصف المليون متابع في ليلة واحدة فقط!

لكن "إنستغرام" لم يعط الحسناء الروسية مجالاً للاحتفال، فقد قام بإغلاق حسابها عقب هذا السيل الهائل من المتابعين. ليس ذلك أيضاً، بل أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه يفكر في مقاضاة كينسي وولانسكي وصديقها فيتالي على خلفية عرض دعاية بشكل غير قانوني، وهو ما قد يكلفهما نحو مليون دولار، بحسب ما ذكر موقع "لايلاس نيوز" الإلكتروني.