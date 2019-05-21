فقد 52 كلغم بالمشي للمدرسة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

لقد سمعنا جميعًا عن قصص ملهمة من أهلنا. لكن بالنسبة لمعظمنا ، كانت هذه مجرد قصص ، وليس شيئًا نريد أن نقلده.

ولكن وفقا لصحيفة "إنديا تايمز" فإن صبيًا يدعى مايكل واتسون ينحدر من ولاية أوهايو في الولايات المتحدة أخذ هذه القصص على محمل الجد وبدأ في المشي من البيت إلى المدرسة ذهابا وإيابا.

وكانت النتيجة أنه في غضون عامين ، فقد 52 كغم من وزنه، حيث كان يزن حوالي 152 كغم قبل عامين ، وعلى الرغم من طوله البالغ ستة أقدام وأربع بوصات ، إلا أنه تعرض للتنمر كل يوم بسبب وزنه. ونتيجة لذلك كان يكافح باستمرار حتى لا يفقد الثقة بنفسه واحترام ذاته.

ومن أجل قلب الأمور رأسا على عقب، وعد واتسون نفسه بالسير كل يوم من وإلى المدرسة. كما غير أيضا حميته الغذائية لتتلاءم مع ذلك الأمر.

المشي 20 دقيقة في كل اتجاه ، وواصل واتسون السير دون توقف ، بغض النظر عن العقبات التي كان يواجهها. ويبلغ وزنه اليوم 52 كيلوغرامًا ، وقد قررت الإدارة أن يسير على خشبة المسرح في يوم التخرج المقرر إجراؤه هذا الشهر.

وقد أصبح هذا الشاب البالغ من العمر 18 عامًا قدوة لأقرانه . وأثبت أن "الخطوات الصغيرة" يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا، وإذا تم ذلك بطريقة صحية ، فإن التحول يصبح بدنيا ونفسيا.