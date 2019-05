الجيش الهندي يعثر على آثار "كائن عملاق" في الهيمالايا

نشر الجيش الهندي صوراً قال إنها تظهر آثار أقدام الكائن العملاق شبيه البشر، المعروف باسم "يتي"، وذلك عبر صفحة الجيش الرسمية على موقع "تويتر".

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7