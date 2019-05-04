الجيش الهندي يعثر على آثار "كائن عملاق" في الهيمالايا

المصدر: البيان الالكتروني

نشر الجيش الهندي صوراً قال إنها تظهر آثار أقدام الكائن العملاق شبيه البشر، المعروف باسم "يتي"، وذلك عبر صفحة الجيش الرسمية على موقع "تويتر".

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) April 29, 2019

وذكر الجيش الهندي أن الصور التقطت خلال مهمة عسكرية شاقة، قامت بها مجموعة من العساكر في سلسلة جبال الهيمالايا، في مطلع أبريل الماضي.

وتحدث الجيش عن صدمة الجنود لحظة عثورهم على آثار أقدام الكائن العملاق، في غضون مهمتهم التي تمتد من مارس إلى مايو، وتهدف إلى تمشيط القمم الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 8000 متر.

كما كشفت تغريدة الجيش الهندي الحجم المروع لآثار الأقدام، التي بلغ عرضها 81 سم وطولها 38 سم، ورصدت في تاريخ 9 أبريل الماضي، في الجزء النيبالي من جبال الهيمالايا.

وأثار المنشور الرسمي وفق "روسيا اليوم" ردود أفعال متباينة عبر موقع تويتر، تفاوتت بين المشكك والمتفاجىء والمكذب للخبر، في حين رد الجيش على الناقدين والمشككين، مؤكدا أنه أراد تحفيز "المزاج العلمي" وإثارة الاهتمام حول الموضوع، وأنه قد سلم الصور إلى خبراء مختصين، ليقوموا بالفحوصات اللازمة.

وانتشرت تقارير مشابهة، سابقا، تحدثت عن رصد آثار لكائن الـ "يتي" في الهيمالايا، ليتبين لاحقا أنها تعود لدببة بالغة تقطن المنطقة الجبلية ذاتها.