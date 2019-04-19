معجبون ينتظرون مولود هاري وميغان

المصدر: لندن - رويترز

في مطعم رايان هاتريك في لندن، تطل ابتسامة الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت من أكواب تحمل رسوماً ملكية، بينما يلتصق مغناطيس يحمل صورة الملكة إليزابيث بالفرن، وعلى مقربة توجد منشفة صغيرة معلّقة مطبوع عليها صورة من زفاف الأمير هاري وميغان ماركل.

وتصطف كتب تتحدث عن العائلة المالكة في بريطانيا فوق طاولة يلهو حولها كلب اسمه وندسور، من فصيلة لابرادور، بلعبة على شكل تاج. وهاتريك من المولعين بالعائلة المالكة منذ زمن بعيد، ويتذكر عندما كانت والدته تبحث عن مكان تتابع منه زواج الأمير تشارلز من ديانا سبنسر، أثناء عطلة في كوخ بعيد مطل على البحر في عام 1981.

كما يتذكر عندما كان يقرأ بنهم في حداثته عن أسرة تيودور المالكة. وقال هاتريك: «أعتقد أنه بينما تحيط بنا الأخبار المحبطة... تمنحنا العائلة المالكة شيئاً نتطلع إليه». ومن بوسطن إلى كراتشي، تجذب العائلة المالكة معجبين من أنحاء العالم، يتابعون بشغف مناسباتها الخاصة، وأسفارها وأزياء كيت وميغان.

وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي، أنشأ نوع جديد من المعجبين، صفحات على موقع فيسبوك، وحسابات على تطبيق إنستغرام، وبثوا مقاطع صوتية ومرئية لمتابعين من أنحاء العالم. وعندما دشن هاري وميغان، اللذان ينتظران مولودهما الأول، حساباً على إنستغرام في الثاني من أبريل، حطم الحساب الرقم القياسي لأسرع حساب يحصل على أكثر من مليون متابع بتلك المنصة، وذلك خلال خمس ساعات و45 دقيقة، بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.