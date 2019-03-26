معرض يركز على دمار التراث الثقافي بالشرق الأوسط

المصدر: نيويورك - د ب أ

دمرت جماعة منشقة عن تنظيم القاعدة العديد من المواقع الأثرية في سوريا والعراق المجاورة في أماكن مثل تدمر ومملكة الحضر ودورا أوروبوس.

وهذا التدمير المتعمد لمواقع التنقيب وللآثار والمتاحف في سوريا والعراق، بين دول أخرى، هو موضوع معرض جديد كبير في نيويورك.

سوف يستعرض معرض «العالم بين الإمبراطوريات» بمتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك نحو 190 تمثالاً أثرياً وجدارية ومجوهرات وغيرها من المفردات من الشرق الأوسط من الشهر الجاري وحتى 23 يونيو.

ومن جانب، يتناول المعرض الثقافة والدين والتجارة في الآثار ولكن على الجانب الآخر يثير «أسئلة معقدة بشأن الحفاظ على التراث الثقافي»، بحسب مدير المتحف ماكس هولين. يعد متحف متروبوليتان بنيويورك في متنزه سنترال بارك بمنهاتن أحد أشهر المتاحف وأكثرها جذباً للزوار في العالم.