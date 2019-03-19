علاج جيني لفقر الدم المنجلي

المصدر: Ⅶ إعداد: عمر حرز الله

تمكن باحثون من علاج مرض فقر الدم للخلايا المنجلية، باستخدام علاج جيني تجريبي. وذكرت «ديلي ميل»، أن هذا العلاج الجيني اختبر على مريض كان في السابق يتلقى عمليات نقل دم كل 4 أسابيع، لكنه شفي الآن، ولم يعد يحتاج إلى أي عمليات لنقل الدم منذ تسعة أشهر، ما يشير إلى أن العلاج شفاه من مرضه.

وكان ماني جونسون، 21 عاماً، أول مريض يعالج بهذا العلاج التجريبي، لمنع دمه من الالتصاق بالأوعية، ومنذ حوالي تسعة أشهر من العلاج، لم يخضع لعملية نقل دم واحدة، وشفي تماماً.

يشار إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي علاج لهذا المرض، الذي يعاني منه حوالي 250 مليون شخص في أنحاء العالم.