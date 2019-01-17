حديث الروح

المصدر: إلياس فرحات

أُرَاقِبُ فِي الظَّلْمَاءِ مَا اللَّيْلُ يَحْجُبُ

وَأَقْرَأُ فِي الأَسْحَارِ مَا اللهُ يَكْتُبُ

وَأَسْتَعْرِضُ الأَيَّامَ يَوْمِي الَّذِي مَضَى

دَلِيلٌ عَلَى يَوْمِي الَّذِي أَتَرَقَّبُ

فَلاَ تَسْأَلُوا عَنِّي وَحَظِّي فَإِنَّنَا

لأَمْثَالِ أَهْلِ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ مَضْرَبُ

طَوَى الدَّهْرُ مِنْ عُمْرِي ثَلاثِينَ حِجَّةً

طَوَيْتُ بِهَا الأَصْقَاعَ أَسْعَى وَأَدْأَبُ

أُغَرِّبُ خَلْفَ الرِّزْقِ وَهْوَ مُشَرِّقٌ

وَأُقْسِمُ لَوْ شَرَّقْتُ كَانَ يُغَرِّبُ

وَأَنْفُرُ مِنْ وَادٍ لِطَوْدٍ كَأَنَّنِي

وَقَدْ بَوَّقَ الدَاعُونَ لِلصَّيْدِ رَبْرَبُ

شاعر لبناني مهجري (1893-1976م)