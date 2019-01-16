الحب حوّله إلى رجل «أصفر»

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

لُقّب أبو زكور (68 عاماً) من مدينة حلب السورية التي مزقتها الحرب، بـ«الرجل الأصفر» بسبب ارتدائه ملابس تقتصر على اللون الأصفر في آخر 35 عاماً. وأفاد موقع «أوديتي سيتي»، بأن قصة أبو زكور بدأت في حلب في 25 يناير 1983، عندما قرر ارتداء اللون الأصفر فقط، لأنه يمثل الحب بحسب اعتقاده.

ولكن منذ ذلك اليوم، لم يعد يرتدي سوى الملابس الصفراء، بما في ذلك الملابس الداخلية وملحقاتها مثل ربطات العنق والقبعات، وكذلك الأحذية الصفراء. حتى مظلته وغطاء الهاتف الذكي كلها صفراء.وقال أبو زكور لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا»: «بالنسبة لي، يمثل اللون الأصفر الحب وشيئاً لم يفعله أحد حتى الآن، ولا أحد يتحمّله».