حديث الروح

المصدر: الشيخ ولد بلعمش

اشرب فليلك بالهيام جديرُ

كل الكؤوس إلى يديكَ تشير

لا ثوبَ في سهر الدموع لبستَه

إلا وفيهِ من الرَّجاء بَخورُ

أوتيتَ مزمارا يعتق بوْحه

جَدَلُ الضفاف ورملُها المسحور

أنتَ المُسافرُ لا ظلال لِسربِه

حتى ظلالك في السرابِ هجيرُ

قاسمتَ زادك كل قلبٍ جائع

ماذا سيبقى والجياع كثيرُ؟!

تخفي ابتسامك إن فرحتَ بومضة

ما لمْ يُنرْ ليل الوجوه سرورُ

أيامُ عمرِكَ للرحيل مدائنٌ

وحروفُ شعركَ للحنين جسور

لم ترسُم الصحراء فيك منارةً

إلا وعيرٌ خلفَها ونفيرُ

ودَّعتَ قافلة الحجيج فلم يَزلْ

في الكف من أثر الوَداع عبيرُ

شاعر موريتاني (1973-2017م)