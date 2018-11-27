طفلة تشاهد الأموات وتتحدث إليهم

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

كشفت طفلة تدعى روزالين ، تبلغ من العمر ثلاثة أعوام ، عن أن ترى صديقات أمها ريبيكا إيفانز "الميتات"، علاوة على صديقة لها متوفاة.

على الرغم من أن الأم ، وهي صحافية ، تؤكد أنها لم تتحدث ابداً مع ابنتها عن الموت

ووفقا ل "ديلي ميل" فإن هناك سجلات تظهر الأطفال الذين يحملون أسماء أشخاص "ميتين" عاشوا في منزل بني في القرن التاسع عشر، وذكرت الطفلة أسماءهم لأمها.

وتتحدث روزالين ، بسعادة أثناء المرور بالقرب من المنزل الريفي.، وتقو إنها صادقت طفلة ميتة في مثل عمرها تعيش في المنزل تدعى تيلي، وتلعب معها، مما سبب لأمها القشعريرة.

وتؤكد الأم أنها لا تعرف أي طفلة تدعى تيلي، وأكثر ما تعرفه عن هذا الموضوع هو عندما نفقت قطة جدتها، وأنها تفتخر دائمًا بأنها امرأة عقلانية وعملية تمامًا. وتعمل بالصحافة منذ 17 عامًا ، وتحب التحدث بالحقائق والأدلة.

ولا تؤمن بالخرافات أو الأشباح، وكذلك زوجها أدريان ، 40 عاما ، الذي يعمل في لندن طوال الأسبوع لذلك فقد تفاجأت من حديث ابنتها ، وتقديمها تفاصيل دقيقة عن الأموات خصوصا صديقاتها الراحلات.