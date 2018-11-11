شهية الصينيين لجبن الحلوم تعرضه للاختفاء

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يهدد نقص الأغنام والماعز في قبرص إلى جانب تزايد الشهية لتناول جبن الحلوم المشوي في الصين، الإمدادات العالمية من مشتقات الألبان.

وطوّرت هذه الجبنة في البداية كسلطة جبنة ، لكنها الآن تحظى بإعجاب الملايين في جميع أنحاء العالم بسبب مذاقها الرائع. وتنتشر في قوائم المطاعم من لندن إلى نيويورك ، وأصبحت مفضلة للشواء على نطاق واسع.

ولكن وفقا لصحيفة "غارديان" فإنه في جزيرة قبرص على البحر الأبيض المتوسط، حيث يجري صنع هذه الجبنة منذ العصور الوسطى ، فإن شعبية الحلوم العالمية غير المسبوقة لم تتراجع كما توقع مزارعو الألبان ، بل على النقيض من ذلك يشعرون بالقلق من أنهم لا يستطيعون مواكبة الطلب المتزايد عليها.

ومؤخرا، وقعت الحكومة القبرصية على بروتوكول يسمح بتصدير منتجات الألبان إلى الصين ، حيث استساغت الطبقة المتوسطة طعم هذا الجبن المطاطي. وبعيداً عن كون هذا الخبر مبهجاً باحتمال وجود سوق جديد مزدهر للحلوم ، إلا أن المنتجين لا يشعرون بالسعادة.

يقول أحد مزارعي الألبان في لارناكا: "إن الطلب بالكاد يكفي لخدمة الزبائن في المملكة المتحدة وألمانيا والسويد والدنمارك وأستراليا. وإذا استساغ الصينيون الأمر أيضًا ، فسيصبح من المستحيل الاستمرار في ذلك".