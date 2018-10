لبؤة تقتل أب أشبالها الثلاثة

وقع أمر نادر في عالم الحيوان وحدائق الحيوان، حيث قامت لبؤة بقتل أب أشبالها الثلاثة، وفق صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وأصدرت حديقة حيوان إنديانابوليس بالولايات المتحدة الأميركية الجمعة الماضية بيانا أعلنت فيه مقتل "نياك"، الأسد الذي نشأ في الحديقة، مضيفه انه قتل من طرف زوجته "زوري".

ووفقاً للبيان، فقد سمع فريق المعالجين قبل افتتاح الحديقة يوم الاثنين، هديراً غير عادي آتيا من داخل أقفاص الأسود المفتوحة على الهواء الطلق، وبمجرد وصولهم المكان وجدوا اللبؤة "زوري" تحكم بفكيها على رقبة "نياك"، الذي استسلم على الرغم من أن وزنيهما متناظران بـ 150 كيلوغراما لكل منهما.

وعلى الرغم من محاولة الفريق الطبي للتفريق بينهما، إلا ان "زوري" رفضت كل محاولات الصلح ولم تبرح "نياك" إلا بعد ان تركته جثة هامدة، متأثرا بجراحه.

وأنجب الزوجان زوري/ نياك ثلاثة أسود في الحديقة هي (إنزي ، ماشاكا، سوكاري) بتاريخ 21 سبتمبر 2015.

ووفقًا لحديقة إنديانابوليس، فإن كلا منهما لم تبدر منه سلوكيات عدائية قط، كما انه طالما قدم الموقع الالكتروني للحديقة "زوري" على أنها ام مثالية راعية وحامية لصغارها.

Our Zoo family is sad to announce 10-yr-old male lion Nyack has died. Earlier this week he was injured in a physical incident with female lion Zuri. We will conduct a thorough review to attempt to understand what may have led to this. pic.twitter.com/hQD2hOAaCp