استخدام التصوير ثلاثي الأبعاد لبناء مواقع التراث المدمرة

المصدر: باريس ــ رويترز

تستخدم شركة فرنسية ناشئة طائرات مسيّرة وتكنولوجيا التصوير ثلاثي الأبعاد، في عملية إعادة بناء رقمي لمواقع التراث الثقافي التي دمرها الصراع في الشرق الأوسط.

ويستخدم الفنيون في شركة إكونيم، وهي شركة ناشئة تتخذ من باريس مقراً لها، الطائرات المسيّرة والكاميرات الرقمية لالتقاط مئات الألوف من الصور لمواقع التراث الثقافي التي تعرضت للدمار.

بعد ذلك يمزج خبراء تكنولوجيا المعلومات بين استخدام اللوغاريتمات التي تم وضعها خصيصاً لهذا الغرض والذكاء الصناعي وأجهزة الكمبيوتر الفائقة القدرة لمعالجة الصور من أجل عمليات إعادة بناء ثلاثية الأبعاد للمواقع. ويحدو الأمل الفنيين والخبراء في أن يتم استخدام إعادة البناء الرقمية عندما يحين الأوان لإعادة بناء المدن المدمرة.