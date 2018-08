تعود إلى منزلها لتجد أسداً جبلياً

نشرت قوات الشرطة بولاية «كولورادو» الأميركية شريط فيديو على موقع «تويتر» يظهر فيه أسد جبلي صغير داخل أحد منازل الولاية، بحسب ما نشرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أمس. وحينما عادت صاحبة المنزل، الخميس الماضي، وجدت الأسد الجبلي الصغير داخل غرفة المعيشة محشوراً بين الأريكة وطاولة القهوة، كما اكتشفت أنه افترس قطتها الصغيرة. ولا تعلم حتى الآن كيف تسلل الأسد إلى منزلها الأرضي المكون من طابقين، ولكن يبدو أنها نسيت أحد الأبواب مفتوحاً فدلف الأسد منه.



وسرعان ما استدعت صاحبة المنزل الشرطة التي احتاجت إلى ساعة لإخراج الأسد من المنزل بالملاطفة تارةً، وبالتخويف تارةً أخرى، عن طريق إطلاق النار.



ونشرت الشرطة فيديو للأسد داخل منزل السيدة، ودوّنت أسفله تعليقاً تناشد فيه الأهالي إحكام إغلاق نوافذ منازلهم، حتى وهُم داخلها.



وفي واقعة مشابهة حدثت الشهر الماضي، عادت سيدة في ولاية أوريغون الأميركية إلى منزلها، لتجد أسداً جبلياً مستغرقاً في النوم خلف الأريكة.

