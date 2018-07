طفلة عمرها 7 أعوام تقنع هيئة النقل النيوزيلندية بتغيير لافتاتها "غير العادلة"

أقنعت طفلة عمرها سبعة أعوام هيئة النقل في نيوزيلندا بتغيير لافتات الطرق ، وذلك بعد أن أرسلت خطابا لفتت فيه الانتباه إلى أن هذه اللافتات "غير عادلة" و"متحيزة جنسيا".

ونشرت كايتلين كاريو ،والدة الطفلة، تغريدة على تويتر تروي قصة العمل البارع الذي قامت به ابنتها .

وكتبت الأم في تغريدتها أمس الاثنين :"فخورة للغاية بابنتي -7 أعوام -. لقد كتبت مؤخرا خطابا للرئيس التنفيذي لهيئة النقل النيوزيلندية لتطلب تغيير لافتة /لاين مان/ (عامل الخطوط) بأخرى أكثر /صوابا وعدلا/ ، لأن النساء يمكن أيضا أن يكنَّ عاملات خطوط " ،في إشارة إلى العمال المعنيين بالتعامل مع أسلاك الكهرباء والهواتف وغيرها في الشوارع .

So proud of my 7yo. She recently wrote to the NZTA CE asking that they replace the 'Lineman' sign with something more "correct and fair" bc "women can be line-workers too". The CE agreed and now NZTA is developing a new Line Crew sign. High 5s all round! 😍 pic.twitter.com/lam5tciZ2u