حديث الروح

وروض كــســاه الطــل وشـيـاً مـجـددا
فـأضـحـى مـقـيـمـاً للنـفـوس ومـقـعـدا
إذا صـافـحـتـه الريـح خـلّت غـصـونه
رواقــص فـي خـضـر مـن العـصـب مـيـدا
إذا ما انسكاب الماء عاينت خلته
وقــد كــسـرتـه راحـة الريـح مـبـردا
وإن ســكــنــت عــنــه حــسـبـت صـفـاءه
حـسـامـاً صـقـيـلاً صـافـي المتن جردا
وغــنــَّت بــه ورق الحـمـائم حـولنـا
غــنــاء يــنــســيـك الغـريـض ومـعـبـدا
فـلا تـحـقـرن الدهر ما دام مسعدا
ومـُـدَّ إلى مــا قــد حــبــاك بـه يـدا
وخــذهــا مــدامــاً مــن غــزال كـأنـه
إذا مــا ســعــى بـدر تـحـمـَّل فـرقـدا
عبد الملك بن عبود
(ذو الرئاستين) - شاعر أندلسي