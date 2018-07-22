الحدائق النباتية هي الأماكن التي تعرض عالماً رائعاً من النباتات والأشجار المتنوعة، حيث تعتني بالنباتات النادرة، والمهددة بالانقراض في حدائق خاصة للمحافظة عليها والاستمتاع بسحرها. (DW) الالمانية قامت يجولة بين أجمل الحدائق النباتية في العالم:

حدائق كيو في جنوب غرب لندن: هي موطن أكبر دفيئة (بيت زجاجي معتدل الحرارة) من العصر الفيكتوري في العالم. ومن بين أندر النباتات التي تحتضنها هي "إنسيفالارتوس وودي" من جنوب إفريقيا، من جنس السيكادا، التي لم يعثر سوى على واحدة منها فقط في الطبيعة.

حديقة كريستينبوش: تأسست حديقة كريستينبوش النباتية الوطنية في كيب تاون على المنحدر الشرقي لجبل تيبل في جنوب إفريقيا في العام 1913، وهي أول حديقة نباتية في العالم تحافظ على تلك النباتات الأصلية في المنطقة فقط، وتعرضها.





حديقة ترومسو بالنرويج: فوق الدائرة القطبية الشمالية في أقصى شمال العالم، في حديقة ترومسو بالنرويج التابعة للجامعة، تزهر آلاف النباتات من المناطق القطبية، والجبال المرتفعة في الصيف، بما في ذلك نباتات من جبال الهيمالايا.

حديقة ريو دي جانير: أعلنت اليونسكو حديقة ريو دي جانيرو في البرازيل، التي تأسست في العام 1808، محمية المحيط الحيوي. تضم هذه الحديقة الضخمة حوالي 6500 نوع من النباتات، والكثير منها مهدد بالانقراض.

الحديقة النباتية الاستوائية بسنغافورة: تعد الحديقة النباتية الاستوائية بسنغافورة إحدى أكثر حدائق آسيا شهرة بفضل مجموعة الأوركيد الكبيرة. بإمكان الزوار المشي عبر الغابات المطيرة في الحديقة، المدرجة ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي منذ العام 2015.

حديقة مونتريال النباتية: تضم حديقة مونتريال النباتية 10 دفيئات زراعية، بالإضافة إلى 30 حديقة، مثل الحديقة الصينية، التي تعتبر الأكبر من نوعها خارج الصين. كما تضم حديقة الأمم الأولى نباتات أصلية، مثل شجرة القيقب، وعدداً من المعارض.

الحديقة النباتية في جزر موريشيوس: تشتهر الحديقة النباتية في جزر موريشيوس، في المحيط الهندي، بزهورها الكبيرة وزهور اللوتس. وتقع هذه الحديقة، التي أنشئت في الأصل لزراعة التوابل، بالقرب من قرية بامبليماوسيس، وسميت بـ (سيووساغور رامغولام)، تيمناً بأول رئيس وزراء لجمهورية موريشيوس المستقلة.

حديقة برلين النباتية: تمتد الحديقة النباتية في برلين-داهلم بألمانيا على مساحة 43 هكتاراً، وهي أكبر حديقة نباتية في أوروبا. تتألف الحديقة من بيت استوائي واحد وحدائق محيطة به، ما يجعلها مجتمعة تضم 20 ألف نوع من النباتات من جميع أنحاء العالم، من ضمنها أشجار النخيل، والكروم، والخيزران العملاق.