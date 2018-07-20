حديث الروح

المصدر: عبد الله بن علوي الحداد

ما في الوُجودِ ولا في الكَونِ مِن أَحَدٍ

إِلّا فَقيرٌ لِفَضلِ الواحِدِ الأَحَدِ

مَعوّلونَ عَلَى إِحسانِهِ فَقراً

لِفَيضِ أَفضالِهِ يا نِعمَ مِن صَمَدِ

سُبحانَ مَن خَلَقَ الأَكوانَ مِن عَدَمٍ

وَعَمَّها مِنهُ بِالأَفضالِ وَالمَدَدِ

تَبارَكَ اللهُ لا تَحصى مَحامِدُهُ

وَلَيسَ تحصر في حَدٍّ وَلا عَدَدِ

اللَهُ اللَهُ رَبّي لا شَريكَ لَهُ

اللَهُ اللَهُ مَعبودي وَمُلتَحَدي

اللهُ اللهُ لا أَبغي بِهِ بَدَلاً

اللهُ اللهُ مَقصودي وَمُعتَمَدي

اللَهُ اللَهُ لا أُحصي ثَناهُ وَلا

أَرجو سِواهُ لِكَشفِ الضُرِّ وَالسَدَدِ

أَنتَ الغَني عَنِ الأَمثالِ وَالشُّرَكا

أَنتَ المُقَدَّسُ عَن زَوجٍ وَعَن وَلَدِ

شاعر يمني: (1634 - 1720م)