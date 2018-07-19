حديث الروح

المصدر: ابن عليق الطائي

خَليليَّ عُوجا فانظُراني لَعلَّني

أُسائِلُ رَسما قَد عَفا وَتَهدَّما

بأوعَسَ مِن ذاتِ الحِجى ما عرفته

بُعَيدَ حصاةِ النَّفسِ إِلّا تَوهُّما

أَذاعَت به الأَرواحُ حَتّى كَأَنَّما

حَسِبتَ بَقاياهُ كِتاباً مُنَمنَما

فَلَم تُبقِ منه غَيرَ سُفعٍ مواثِلٍ

وَأَورَقَ من طولِ التَّقادُمِ أقتَما

وَقَفتُ بِها صَدرَ النَّهارِ مطيَّتي

أسائِلُها فاِستعجمت أَن تَكَلَّما

أسائِلُها واسْتعجَمت أن تُجيبَني

وَما ذِكرُ ما أَعيى عَليكَ وأَعجَما

عَهِدتُ بِها لَيلى وَسَلمى وَرُبَّما

عَمَرتُ رَهيناً بالغَواني مُتَيَّما

لَياليَ نَلهو بالشَّبابِ وَنتَّقي الـ

عيونَ وَلا نُفشي الحَديثَ المكَتَّما

شاعر جاهلي