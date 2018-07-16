مزارع الطاقة الشمسية تعزز تكاثر النحل

المصدر: إعداد - نهى حوّا

افتتحت، أخيراً، أكبر مزرعة مناحل بالطاقة الشمسية في نورث كارولينا بالولايات المتحدة، وفقاً لمبدأ الزراعة المستدامة، إذ تعزز هذه المناحل عدد الملقحات ومن ثم تكاثر النحل، حيث من المتوقع أن تسهم في معالجة أزمة تناقص أعداد الملقحات بين النحل والحشرات في المنطقة، وستستضيف مزرعة الطاقة الشمسية «إيغل بونيت» في مقاطعة جاكسون بولاية أوريغون 48 منحلاً من نحل العسل تحت الألواح الشمسية وما بينها، ضمن مفهوم يقضي بتطبيق استخدامات مستديمة متعددة للموارد والمساحة المتوافرة.

تطوير

وكان مربو النحل في المقاطعة قد فقدوا خلال عامي 2016-2017 ما يصل إلى ثلث مستعمرات نحل العسل، وينقل موقع «إنهابيتات» عن جون جايكوب المسؤول عن النحل في المشروع: «مواقع الطاقة الشمسية التي يجري تطويرها والمناسبة للملقحات، يمكنها أن تؤدي دوراً مهماً في معالجة أزمة أعدادهم محلياً».

وأشارت الدراسات التي أجريت على منحل مزرعة شمسية في بريطانيا إلى أن تلك الأنواع من المشاريع الهجينة يمكنها زيادة أعداد الملقحات بين النحل والحشرات، مما يفيد البيئة الطبيعية والمزارع الزراعية.

تعزيز

إضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أخرى نشرت أخيراً في مجلة «إنفايرومنتل ساينس أند تكنولوجي» أنه يوجد أكثر من 16 ألف فدان من المحاصيل تعتمد على الملقحات بالقرب من 204 ميغاوات من مرافق الطاقة الشمسية في ولاية أوريغون وحدها. ويجري زرع المواقع بأزهار محلية وحشائش، ما يسهم في تعزيز صحة التربة وتخزين مياه العواصف ودعم البيئة الصحية.