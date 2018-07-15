حديث الروح

المصدر: خليل مطران

طَوَّقْتُمُونِي بِأَطْوَاقٍ مِنَ المِنَنِ

فَكَيْفَ أَقْضِي حُقُوقاً جَاوَزَتْ مَنَنِي

وَمَا سَبِيلِي إلى أدْنَى الوَفَاءِ بِمَا

لِكُلِّ مُبتَدِرٍ وَافَى لِيُكَرمَنِي

أَبَالِغُ بِي وَفائِي بَعْضَ وَاجِبِهِ

لَوْ أنَّ فِي هَذَا الوَفَاءِ قَني

أخَافُ مِنْ سُوءِ تأَوِيلٍ لِرَأْيكُمُ

فِي الفَضْلِ لَوْ قُلْتُ إنِّي لَسْتُ بِالقَمِنِ

قَوْمِي وَفِي هَامَةِ العَلْيَاءِ مَنْزِلُهُمْ

هُمْ صَفْوَةُ الخَلْقِ بِالأخْلاَقِ وَالفِطَنِ

إنْ عَزَّ مَنْ مَنَحْوا نَصْراً فَأحْرَبَهُ

أو هَانَ من مَنَعُوهُ النَّصْرَ فَلْيَهُنِ

مَوَاطِنُ الضَّادِ شَتَّى فِي مَظَاهِرِهَا

وَفي حَقِيقَتِها لَيْسَتْ سِوَى وَطَنِ

شاعر لبناني (1872 - 1949)