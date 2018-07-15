جينيفر لوبيز: سأتزوج في دبي

المصدر: إعداد - سيد صالح

طرحت النجمة الأميركية جينيفر لوبيز أخيراً توزيعاً جديداً بكلمات جديدة لأغنيتها الشهيرة «أل أنيلو»، التي كانت قد طرحتها للمرة الأولى في أبريل الماضي، وحققت نجاحاً كبيراً.

وبحسب مجلة «بيلبورد» الأميركية المتخصصة في شؤون الموسيقى والغناء، فإن الأغنيتين الجديدة والقديمة مكتوبتان باللغة الإسبانية، إلا أنهما تشتركان في نفس العنوان، وهو «أل أنيلو»، وتعني بالإسبانية «خاتم الزواج». ويشارك بالغناء في التوزيع الجديد للأغنية النجم البورتوريكي الشاب أوزونا. يدور موضوع الأغنية حول حوار بين لوبيز وأوزونا، حيث تطلب منه أن يعجل بشراء خاتم الزواج، كما يتناقشان في اقتراح بشأن أفضل مكان لعقد قرانهما.

وقد نشرت «بيلبورد» كلمات الأغنية أمس على موقعها الشبكي. وفي أحد مقاطع الأغنية تقول لوبيز مقترحة على أوزونا عقد قرانهما في دبي: لدي أميال كافية للسفر إلى دبي. فيرد أوزنا في المقطع التالي قائلاً: إذا كنت ترغبين بعقد قراننا في دبي، فأنا معكِ..».

يذكر أن جينيفر لوبيز ولدت في أميركا، ولكن لأبوين تنحدر أصولهما من بورتوريكو أيضاً.