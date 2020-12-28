«دليل الإمارات» قصص جماليات كنوز وآثار عمرها آلاف السنين

المصدر: دبي - وفاء السويدي

نحتاج خلال الرحلات إلى دليل سياحي يأخذك إلى المناطق المميزة لتستمتع بأجوائها، وكتاب «دليل طبيعة وآثار الإمارات» يصحبك في جولة للحياة الطبيعية في دولة الإمارات لتصبح المغامرات في الصحراء أو الجبال أكثر تشويقاً، ويقدم الكتاب تعريفاً موسعاً بعناصر وسمات البيئة والحياة الفطرية في الدولة.

التاريخ البشري

«البيان» التقت مؤلفي الكتاب جرير المعاني وشقيقه حبيب المعاني، اللذين عملا على الدليل من بعد تجربتهما في العيش بالإمارات، حيث يقول حبيب: عند انتقالي إلى الإمارات قبل 6 سنوات، لفت انتباهي في السوق الحرة بالمطار كتب لأدلة سياحية للفنادق والمطاعم وغيرها، ولم أجد كتاباً أو دليلاً يصف التاريخ البشري والجيولوجي وآثار الإمارات، أو النباتات والحيوانات الفطرية. من هنا، ومن المطار بالذات وبسبب خبراتنا السابقة في «دليل طبيعة وآثار الأردن»، تولّد حلم «دليل طبيعة وآثار الإمارات»، الدليل الميداني الشامل والموجز.

ويتابع: يتكون الدليل من 424 صفحة ويجمع مئات المواضيع الشيقة والرائعة، ويبرز الكنوز الأثرية للإمارات ومعالمها الأثرية ابتداءً من 125 ألف عام بتسلسل زمني منذ العصر الحجري وحتى عصرنا الحالي.

ويصف جيولوجيا الإمارات وكيفية تكوّن معالمها الجيولوجية المتنوعة والفريدة، وكيفية تكوّن جبالها الرائعة مثل سلسلة جبال الحجر وجبال حفيت والفاية وغيرها. إضافة إلى فصل البيئة إضافة إلى المحميات الطبيعية وغيرها، ثم فصلين شاملين عن النباتات والحيوانات الفطرية في الإمارات.

وعن بداية الرحلة واستكشاف الطبيعة في الإمارات يقول حبيب: بدأنا في جمع المعلومات والصور وقمنا برحلات استكشافية في جميع أنحاء الدولة، زرنا صحاريها الخلابة وجبالها الشامخة، وكانت درجات الحرارة العالية واحدة من العوائق، إلا أن إصرارنا أخذنا إلى مناطق نائية كثيرة وإلى صحراء الربع الخالي، وسجلنا لكل كائن حي قصته المميزة والفريدة.

ومع التطور التكنولوجي، ابتعدت الأجيال شيئاً فشيئاً عن الطبيعة والبرية، ونمت عوامل جديدة تزيد من هذا التباعد بسبب قلّة الاحتكاك والمعرفة، لذلك كان من الضروري نقل خبرات وعلوم الأجداد في النباتات المحلية، والحيوانات والبيئات إلى الجيل الناشئ، «دليل طبيعة وآثار الإمارات» يساعد في ردم هذه الفجوة وتعريف الجيل الناشئ بالطبيعة وتقريبهم إليها.

وأكد المعاني أن الإمارات قطعت خطوات كبيرة في مجال الفضاء بإرسال مسبار الأمل لدراسة مناخ كوكب المريخ، وقريباً إطلاق المستكشف الإماراتي للهبوط على سطح القمر، والطريقة المثلى لاستكشاف الفضاء وعلومه هي عن طريق الإلمام بعلوم الأرض المتنوعة، فدراسات الفضاء ومعطياتها تقارن بالغالب بالأرقام والمعطيات الأرضية، وفهم الأرض يمهد لفهم الكواكب الأخرى، و«دليل طبيعة وآثار الإمارات» يوفر ركيزة أساسية لتعلم الأجيال الناشئة بأسلوب علمي مبسط وممتع في آن معاً.

محميات وطنية

وعن الحياة الطبيعية في الإمارات قال حبيب: في النظام البيئي الصحي، ترتبط جميع النباتات والحيوانات معاً من خلال دورات المغذيات، ويلعب كل نوع دوراً مهماً مثل التلقيح، وإعادة تدوير المواد العضوية، وتثبيت التربة، وغيرها.

لأن الأضرار التي تلحق بجزء واحد يمكن أن تفكك النظام البيئي بأكمله، من المهم حماية ليس فقط أنواع حياة برية فردية، ولكن حماية النظم البيئية بأكملها، وقد قطعت الإمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة في هذا المجال بجهود قيادتها وهيئاتها المختلفة، من خلال إنشاء المتنزهات والمحميات الوطنية.

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