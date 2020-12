اكتشاف نوع جديد من الزهور في قطعة من العنبر عمرها 100 مليون سنة

المصدر: البيان الإلكتروني

حدد باحثون في جامعة ولاية أوريغون نوعا جديدا من نباتات كاسيات البذور، من العصر الطباشيري، والتي تم حفظها في قطعة من العنبر وجدت في ما يعرف الآن بميانمار.

ويطلق على الزهرة النادرة اسم Valviloculus pleristaminis، وهي تنتمي إلى عائلة الغار وترتبط بالساسفراس، وهو جنس من الفصيلة الغارية الموجود في أستراليا.

وتنقسم ميانمار وأستراليا بأكثر من 4000 ميل من المحيط، ولكن في الوقت الذي كانت فيه هذه الزهرة مغطاة بالراتنج، كانت جزءا من شبه القارة المعروفة باسم غاندوانا.

ويشير اكتشاف V. pleristaminis إلى أن الصفيحة القارية كانت مفصولة عن غاندوانا في وقت متأخر جدا عما كان يُفترض سابقا.

وقال جورج بوينار جونيور، عالم الحفريات في قسم علم الأحياء التكاملي في جامعة ولاية أوهايو: "هذه ليست زهرة الكريسماس ولكنها جميلة، خاصة بالنظر إلى أنها كانت جزءا من غابة كانت موجودة منذ ما يقرب من 100 مليون عام".

والزهرة المذكرة صغيرة للغاية، يبلغ قطرها نحو 2 ملم، لكنها تحتوي على حوالي 50 سداة (العضو الذكوري في الزهرة الذي ينتج حبوب اللقاح) مرتبة على شكل حلزوني، مع سداة أخرى تتجه نحو السماء.

وقال بوينار، مؤلف التقرير عن الاكتشاف في مجلة Journal of the Botanical Research Institute of Texas: "على الرغم من صغر حجمها، إلا أن التفاصيل المتبقية مذهلة".

وأطلق بوينار وزملاؤه في جامعة ولاية أوهايو ووزارة الزراعة على الزهرة، وهي من جنس ونوع جديدين، اسم Valviloculus pleristaminis.

وأضاف بوينار أن العينة كانت على الأرجح جزءا من مجموعة في نبات به أزهار متشابهة، "ربما يكون بعضها أنثى وفق روسيا اليوم.

وإلى جانب جمالها، فإن الزهرة المتحجرة جديرة بالملاحظة بسبب الرحلة التي قطعتها: "لقد ازدهرت في شبه القارة العملاقة القديمة غاندوانا وغطت باللون الكهرماني قبل ركوبها على صفيحة قارية تعرف باسم West Burma Block".

وانتقلت ببطء من أستراليا إلى جنوب شرق آسيا، في رحلة طولها 4000 ميل.

وهناك جدل مستمر حول متى انفصلت صفيحة West Burma Block عن قارة غوندوانالاند، والتي انقسمت في النهاية إلى إفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا والقارة القطبية الجنوبية وشبه القارة الهندية وشبه الجزيرة العربية.

وقدر بعض الجيولوجيين هذا التاريخ قبل 500 مليون سنة، بينما افترض آخرون أنه كان أقرب إلى 200 مليون سنة.

ولكن، وفقا لبوينار، تطورت كاسيات البذور وتنوعت منذ نحو 100 مليون سنة. وهذا يعني أن كتلة West Burma Block ما كانت لتنفصل قبل ذلك، كما قال: "وهو متأخر كثيرا عن التواريخ المقترحة".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز