«كش ملك» في دبي للبحث عن فرص التغيير خلال «كورونا»

المصدر: دبي- البيان

تعود الفنانة والمخرجة الهندية، التي تعيش في دبي، زينوفار فاطمة، إلى عالم الإبداع، بفيلمها الجديد من فئة التشويق والإثارة، الذي يحمل عنوان «كش ملك»، وهو أحد أفلامها السبعة التي أنتجتهم خلال جائحة «كورونا»، لتناقش محتوى سينمائياً لا يثير اهتمام الجمهور العام فحسب، بل يتردد صداها أيضاً على مستوى أعمق، حيث أنتجت من قبل فيلم «الأمل»، تكريماً للأطباء وخبراء المواجهة، الذين يقاتلون الأوبئة، أو الأوبئة الحالية والسابقة، وسلط الضوء فيه على العواقب المحتملة للفشل في اتخاذ الاحتياطات.

وفي فيلمها الجديد «كش ملك»، والذي يعد أحدث مشروع سينمائي لها، ويحكي قصة امرأة أصيبت بظروف صعبة. واقتناعاً منها بأنها خسرت كل فرصة لتغيير حياتها، فإنها تأتي في مواجهة مع كائن من عالم آخر، يضمن لها تذكرة ذهاب فقط إلى النجاح، بينما ستركز لعبة «كش ملك»، على تقديم قصة مبهجة، تركز على العنصر المميز للوعي الاجتماعي.

وقالت زينوفار فاطمة «كش ملك» - مثل أفلامي الأخرى - ستشمل نوعاً من المثل العليا، لتعليم الناس شيئاً يمكن أن يحدث بسهولة في حياتهم. لطالما كانت هذه هي الطريقة التي نشرك الخيال مع جمهورنا. لأنه عندما يكون هناك مشارك معك، وصدى لما تقدمه، فإنه سيثير إعجابك دائماً. وهذا يشمل الأفلام والكتب والمسرحيات وأي شيء، كما تقول زينوفار. سيركز الفيلم على ما هو خارق للطبيعة، مع الخوض أيضاً في نوع الرعب النفسي.

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