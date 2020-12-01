مصر ..اعتقال عارضة أزياء ومصوراً التقط لها صوراً في أهرامات سقارة

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتقلت السلطات المصرية عارضة أزياء ومصورا لالتقاطه صورا لها وهي ترتدي زيا فرعونيا خلال جلسة تصوير جرت الأسبوع الماضي عند سفح أهرامات سقارة بشرق القاهرة، بحسب ما أفاد به مصدر أمني.

وكشف المصدر أنه تم إلقاء القبض على مصور جلسة التصوير الخاصة بعارضة الأزياء سلمى الشيمي، بالمنطقة الأثرية، وقد أحيل إلى النيابة العامة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

والشيمي التي تقدم نفسها لمتابعيها على تطبيق "إنستغرام" على أنها عارضة أزياء، نشرت في نهاية الأسبوع الماضي على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة صور تظهر فيها مرتدية زيا فرعونيا وخلفها هرم زوسر المدرج الذي بني قبل حوالى 4700 سنة.

وعلى إثر ذلك انتشرت شائعات عن اعتقالها بسبب "إساءتها" إلى الحضارة الفرعونية بلباسها "غير اللائق" و"تصرفاتها" وانتهاكها "شروط التصوير" المفروضة من وزارة السياحة والآثار.

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