تأخر الطفل في عمله ولم يعد مبكراً إلى المنزل.. فكان جزاؤه مروعاً

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يخطر في بال طفل سوري يعمل في محل للخضار ببيروت أن جزائه سيكون الحرق على يد والده، لتأخره في العودة إلى المنزل.

وفي التفاصيل، قالت وسائل إعلام لبنانية، إن السلطات ألقت القبض على مواطن سوري عاقب ابنه بطريقة مروعة، بسبب تأخره عن المنزل. ونقل الإعلام اللبناني عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "انتشرت عبر المواقع الإلكترونية صور تحت عنوان (وحش بشري يعذب ابنه في عين الرمانة في ضواحي بيروت)".

وتظهر الصور تعرض الطفل "10 سنوات" للتعنيف على يد والده الذي قام بحرق وجهه ويده بـ "سكين محمى على النار".

وأضاف بيان السلطات: "على الفور، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكنت من تحديد هوية الوالد ومكان وجوده، وتوقيفه بتاريخ 22-10-2020 في محلة طريق صيدا القديمة)".

وجاء في البيان أيضاً: "بالاستماع إلى إفادة الطفل -بحضور مندوبة الأحداث – أفاد بأن والده قام بتعنيفه بسبب تأخره في العودة إلى المنزل، وبالتحقيق مع الوالد، اعترف بما نُسِب إليه". وختم البيان بالإشارة إلى أنه "تمّ توقيف الوالد، وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته".

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