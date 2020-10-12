أحلام تحتفل بمرور 25 عاماً على مسيرتها الفنية
أكملت الفنانة الإماراتية أحلام اليوم 25 عاماً من مسيرتها الفنية وحصولها على اليوبيل الفضي. واحتفلت بمرور عقدين ونصف من إصدار أول ألبوم لها بعنوان "أحبك موت".
وقالت أحلام عبر حسابها الرسمي في انستغرام: "حدث في مثل هذا اليوم صدور أول ألبوم غنائي #١٢_١٠_١٩٩٥ واليوم ولله الحمد أكمل ٢٥ سنة و يوبيل فضي."
وشكرت الفنانة الله أولاً ثم دولة الإمارات على دعمها لمسيرتها ، كما خصت بالشكر أهلها وزوجها ودعمه المستمر، وكل من دعمها وشجعها من شعراء وملحنين وموسيقيين والجمهور الذي آمن بموهبتها.
#حدث_في_مثل_هذا_اليوم صدور اول البوم غنائي #١٢_١٠_١٩٩٥ واليوم ولله الحمد اكمل ٢٥سنه و يوبيل فضي أشكر الله اولاً ثم الشكر لبلادي #الامارات🇦🇪 على دعمها لمسيرتي ومن ثم لاهلي وزوجي ودعمه المستمر لي كل من دعمني وشجعني من شعراء وملحنين وموسيقيين وجمهور آمن بموهبتي #احلام #احبك_موت