أحلام تحتفل بمرور 25 عاماً على مسيرتها الفنية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكملت الفنانة الإماراتية أحلام اليوم 25 عاماً من مسيرتها الفنية وحصولها على اليوبيل الفضي. واحتفلت بمرور عقدين ونصف من إصدار أول ألبوم لها بعنوان "أحبك موت".

وقالت أحلام عبر حسابها الرسمي في انستغرام: "حدث في مثل هذا اليوم‬ صدور أول ألبوم غنائي #١٢_١٠_١٩٩٥ واليوم ولله الحمد أكمل ٢٥ سنة و يوبيل فضي."

وشكرت الفنانة الله أولاً ثم دولة الإمارات على دعمها لمسيرتها ، كما خصت بالشكر أهلها وزوجها ودعمه المستمر، وكل من دعمها وشجعها من شعراء وملحنين وموسيقيين والجمهور الذي آمن بموهبتها.

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