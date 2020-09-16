الفنان عزت العلايلي يكشف عن أمنيته في عيد ميلاده الـ86

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري عزت العلايلي، عن أمنيته خلال احتفاله أمس الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ86، قائلا إنه لا يحتفل بعيد ميلاده وإن زوجته التي توفيت كانت الوحيدة التي تحتفل به.

وقال العلايلي لـ"الوطن" إنه لم يسمع هذه الجملة منذ فترة طويلة، ورد مازحا حول أمنيته: "نفسي في مزرعة كبيرة كلها ستات وفلوس".

يذكر أن عزت العلايلي بدأ مسيرته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون.

وقدم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدورا بارزة في التلفزيون كذلك.

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