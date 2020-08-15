«مخيم مشمس» أنشطة مفيدة تثري أوقات الأطفال

المصدر: الشارقة – وفاء السويدي

ابتكر نادي سيدات الشارقة أسلوباً جديداً لإثراء أوقات الأطفال بالأنشطة المفيدة التي يحتاجون إليها لقضاء أوقات ممتعة من منازلهم بأمان خلال الإجازة الصيفية في ظل الظروف الراهنة. فقد قرر النادي تنظيم «مخيم مشمس الصيفي» عبر الإنترنت لتقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الهادفة والتعليمية للأطفال واليافعين من 2 إلى 16 سنة بأسلوب شيق ينمي ويصقل المواهب.

تطوير المهارات

«البيان» التقت علياء الهرمودي، رئيس قسم إدارة الأعمال في نادي سيدات الشارقة للحديث عن الفعاليات، فقالت: «دائماً ما نلاحظ الأثر الإيجابي الذي تتركه مخيماتنا الموسمية في نفوس المشاركين ومهاراتهم. ولذلك، فإننا حريصون على الاستمرار في دعم وتطوير مهارات الأطفال واليافعين وتشجيعهم على اكتشاف وصقل مواهبهم وتنميتها وتعزيز قدراتهم الإبداعية خلال إجازتهم المدرسية الصيفية ليشغلوا أوقات فراغهم بأنشطة ممتعة عبر اللعب من منازلهم بأمان». وأضافت: بدأت المخيمات الصيفية من 5 يوليو الماضي وتستمر حتى 27 أغسطس الجاري، وتشمل 5 مخيمات حافلة بأنشطة مبتكرة على فترات صباحية ومسائية تلائم الجميع، مع توفير صناديق لبعض المخيمات بجميع الأدوات المناسبة للأنشطة للراغبين في شرائها.

وتابعت الهرمودي: يقدم برنامج عجائب الصيف الخاص بمركز وحضانة بساتين، العديد من الأنشطة المخصصة للأطفال بين سنتين و5 سنوات مثل رواية القصص والغناء على ألحان الغيتار ودائرة المرح والأنشطة الحركية وغيرها الكثير من الجلسات المسلية. وأكدت أنه بالنسبة إلى الأطفال من 5 إلى 12 سنة وللأولاد حتى عمر 8 سنوات، فإنهم يستمتعون بإطلاق العنان لطاقتهم مع مخيم مشمس النشيط المقدم من المجمع الرياضي مع برنامج مليء بالنشاط والحيوية مخصص لرياضة التنس واليوغا والملاكمة والكثير من الأنشطة الحركية الممتعة.

مواهب صغيرة

وخصص كولاج مركز المواهب مخيماً للفتيات من 11 إلى 16 سنة، يستمتعن خلاله بحصص اللياقة والفن والجمال. ويقدم المركز مخيم فن بلا حدود للأعمار من 6 إلى 10 سنوات والمخصص للمبدعات الصغيرات، ويتضمن المخيم ورش عمل للفن اليدوي والديكور والفخار والرسم. أما مخيم المواهب الصغيرة فيستهدف الأطفال من الجنسين من 3 إلى 5 سنوات، حيث يتعرف الأطفال في هذا المخيم على أساسيات العلوم والرياضيات والفن والرياضة، إضافة إلى التجارب العلمية والمسابقات الممتعة، وقد رحب ذوو الأطفال بالمخيمات الصيفية، ويتجلى ذلك في الإقبال الكبير على الاشتراك.

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