مشاهد ينبه مذيعة بإصابتها بالسرطان.. والتحاليل تؤكد ملاحظته

اكتشفت مراسلة تلفزيونية في الولايات المتحدة إصابتها بمرض السرطان بطريقة خارجة عن المألوف، فلم تذهب إلى طبيب ولم تجر فحصا.

وفي التفاصيل التي أوردتها "سكاي نيوز عربية"، الأحد، فقد تنبهت فكتوريا برايس (28 عاما) أنها تعاني من مرض السرطان، بعد أن تلقت رسالة من أحد المشاهدين، الشهر الماضي.

وقال المشاهد في الرسالة: "مرحبا. لقد رأيت للتو تقريرك الإخباري. ما يقلقني هو وجود ورم في عنقك. يرجى فحص الغدة الدرقية".

A bit of ~personal news~ to share.



Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.



I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM