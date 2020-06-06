وحدات استشفاء مستدامة في تايوان من الألومينيوم مكافحة للبكتيريا 99.9 %

المصدر: إعداد: فاتن صبح

قام استديو "مينويز" للتصميم وحكومة تايوان ومستشفى فو جين الجامعي في تايبيه، بابتكار نموذج جناح أسرة معياري مستخدماً صفائح الألمونيوم المعاد تدويرها بما يسمح للمستشفيات التأقلم بشكل سريع مع أزمة وباء كورونا.

وتم تطوير العدة التي أطلق عليها تسمية "ماك" أو الوحدات المتكيفة المعيارية القابلة للطي عبر الاستعانة بكل من الاستديو المتخصص بإعادة التدوير ومركز الابتكار في المستشفى في تايبيه، ووزارة الشؤون الاقتصادية ومعهد التصميم والبحوث التايواني في استجابة على الوباء المستجد.

وأشارت مصادر "مينويز" إلى أنه مع تفشي (كوفيد 19) عالمياً ارتفع الطلب بشدة على الوحدات الطبية والمستشفيات. "وقد قام الاستديو لتلبية ارتفاع الطلبات تلك بابتكار وحدات (ماك) التي تحول سريعاً الأبنية والمساحات غير المستعملة إلى مختلف أنواع الأجنحة".

وصممت الوحدات المعيارية التي يمكن تجميعها إما داخل الأبنية أو بالقرب من المستشفيات لتشكل بديلاً للأجنحة غير المناسبة القائمة. وقال متحدث باسم "مينويز": "يتفادى الناس الذهاب إلى المستشفيات منعاً للتعرض لمخاطر التلوث، لذا قامت عدة دول ببناء حجرات مستشفى متحركة ومؤقتة في المساحات الخارجية الريبة إلا أن تلك الوحدات التقليدية ذات التجهيزات الأساسية الخالية من نظام التهوية يمكن أن تتسم بارتفاع درجات الحرارة وتسبب الإزعاج للطاقم الطبي المعالج".

أما وحدات "ماك" فتتألف من أجزاء متشابكة يمكن وصلها لخلق بيئات ضغط عكسي يساعد في الحد من مخاطر نشر الفيروس عبر احتواء الجزيئات كما أنه خفيف الوزن بما يسهّل عملية الشحن. الجدران داخل الوحدات المعيارية مبنية من صفائح مضادة للفيروسات والبكتيريا تمتص الأصوات، وهي مصنوعة من علب الألومينيوم المعاد تدويرها ومبلمر بولي إيثلين تيرفثلات وتتضمن نظام التنظيف الذاتي بواسطة الأشعة ما فوق البنفسجية الذي يطرد الفيروسات ويخفض وجود البكتيريا بنسبة 99.9 بالمئة".

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