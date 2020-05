جلالة الملك #محمد_السادس كل عام وانت و ولي العهد والشعب المغربي بخير ، تمنياتي لك من الله بدوام الصحة والعافية والسعادة .. كنت أحب المغرب وشعبها بعد معرفة جلالتك وكرم ضيافتك وتواضعك وحبك لبلدي #مصر أصبحت عاشقاً للمغرب و لشعبها 🇲🇦♥️🙏🏽 ملحوظة هذه الصورة قبل أزمة كورونا

