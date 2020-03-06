النجوم يواجهون كورونا بنصائح وأغنيات ساخرة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بكمامات ونصائح «طبية» وأغنيات ساخرة، واجه ثلة من النجوم العرب، انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث لم تخل تغريداتهم على «التواصل الاجتماعي» من اسمه، في وقت شهدت فيه المنطقة العربية إلغاء حفلات غنائية وفعاليات فنية بالجملة، وذلك بهدف اتقاء «شر» الفيروس، والحد من انتشاره، بينما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، تصرفات النجوم، وصورهم وهم يخفون ملامح وجوههم وراء الكمامات. «البيان» جالت بين حسابات النجوم على «التواصل الاجتماعي» وخرجت منها بباقة متنوعة من التغريدات.

أجندة الفنانة أحلام لم تكن بمنأى عن التأثر بالفيروس، حيث تم الإعلان عن تعليق مشاركتها في جلسات «سمرات الثمامة» في السعودية التي كان مقرراً إقامتها أمس، و13 الجاري، ويشارك فيها أيضاً عبد الله الرويشد، ومساعد البلوشي. وهو ما أكدته أحلام على حسابها في انستغرام، حيث قالت: «ألغيت الجلسات بالكامل، ولنا عودة بإذن الله قريباً في رياض العز»، مواجهة أحلام للفيروس جاءت بتغريدة حملت بين ثناياها دعاءً، قالت فيه: «اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك، تصيب به من تشاء، اللهم اصرفه عن عيالنا وأهلنا وبيوتنا، وقنا شر الداء والبلاء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير»، داعية الجميع في تغريدتها إلى «الإكثار من الاستغفار».

حفل أليسا

الأمر ذاته انسحب أيضاً على أليسا، التي اضطرت إلى تأجيل حفلها في أربيل العراقية، والذي كان مقرراً في 20 الجاري. إعلان تفشي الفيروس في لبنان، كان كفيلاً بدعوتها لـ «قصف» الحكومة اللبنانية، بتغريدة أطلقتها على تويتر، قالت فيها: «نحن تعودنا البكاء على أي شيء عندما يحدث، بدلاً من اتقائه، لماذا لم تتوقف الرحلات من إيران منذ اللحظة الأولى التي ظهر فيها الفيروس، ولم تتم السيطرة عليه، ما الذي كان سيحدث لو أخذنا الوقاية؟».

هيفاء وهبي، واجهت «كورونا» بإطلاقها لتحد جديد عبر تويتر أطلقت عليه اسم (HaifaVsCorona) أي «هيفاء ضد كورونا»، وأرفقت ذلك بتغريدة قالت فيها: «الوقاية من كورونا بغسل اليدين، ممكن تكون ممتعة بتحدي haifavscorona»، وطلبت هيفاء، التي تكون أول فنانة عربية تطلق تحدياً للوقاية من الفيروس، من جمهورها اختيار أي من أغنياتها خلال قيامهم بغسل أيديهم، ونشر الفيديو مع هاشتاغ التحدي، فيما وجدت أغنيتها «بوس الواوا» رواجاً كبيراً في هذا التحدي، الذي علقت عليه السورية كندة علوش بقولها «والله ما في اهضم من هيفاء وهبي».