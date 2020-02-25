مزارع يكتشف بقايا حيوان عاش قبل 20 ألف سنة

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

عثر مزارع على مقبرة تحتوي أربعة أجسام ضخمة من حيوان المدرع "glyptodonts" كانت متحجرة، والتي يعتقد الباحثون أنها كانت موجودة قبل 20 ألف سنة, واكتشفت البقايا في مجرى نهر جاف بالقرب من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث تم في البداية رصد اثنين فقط ، ولكن أثناء قيام علماء الحفريات بالتنقيب في الموقع، عثر على اثنين آخرين.



ويعتقد الباحثون أن المجموعة تتكون من حيوانين ضخمين من فصيلة "الجليبتودونت" واثنين من صغارهم، وستخضع بقايا الحيوانات لفحوصات تحدد فيها سبب الوفاة والجنس ووزن البقايا.

واكتشف المزارع مترو خوان دي ديوس سوتا أثار الحيوانات بينما كان يأخذ أبقاره للرعي بالقرب من النهر حسبما أفاد. حيث قال أنه لاحظ شكلين غريبين في قاع نهر جاف وبعد إلقاء نظرة فاحصة، عرف أنه قد عثر على شيء مذهل وأبلغ المسؤولين.

وقال بابلو ميسينو أحد علماء الآثار في مكان الحادث: "لقد ذهبنا إلى هناك متوقعين العثور على اثنين من حيوان المدرع إلا أننا وجدنا اثنين آخرين!". وأضاف "هذه هي المرة الأولى التي يوجد فيها أربعة حيوانات من هذا النوع في نفس الموقع".

وحيوان "الجليبتودونت" هو من الأسلاف الأوائل لحيوان المدرع الحديث، وقد عاش في أمريكا الشمالية والجنوبية خلال فترة العصر الجليدي.

وكانت الحيوانات مغطاة من الرأس إلى الذيل في درع سميك واقي يشبه في شكله قوقعة السلحفاة ولكنه يتألف من لوحات عظمية تشبه إلى حد كبير غطاء حيوان المدرع الحديث. ويبلغ طول قشرة الجسم 5 أقدام وسمكها بوصتان. واستخدم ذيله كسلاح حيث كان طرفه مدبب.



وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف حيوان من فصيلة "الجليبتودونت" ، حيث تم اكتشاف حيوان آخر متحجر من نفس الفصيلة في عام 2015 من قبل مزارع أيضا في الأرجنت