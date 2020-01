بالفيديو.. مغنٍ أوبرالي يؤلف "نشيداً وطنياً" للمريخ

تكتسب خطط إقامة البشر في موائل على سطح كوكب المريخ زخماً في السنوات الأخيرة، ويمكن القول إن آمال القائمين على جمعية "مارس" المريخ بالمملكة المتحدة لإلهام الجمهور ودفعهم لتقبل فكرة الانتقال للسكن في الكوكب الأحمر على بعد مئات الملايين من الكيلومترات قد أوحى لهم بتكليف مغني أوبرالي لكتابة نشيد وطني للمريخ.

تنقل شبكة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن محلل البرمجيات الهندي السابق، أوسكار كاستيلينو، قد أصبح حالياً نجمًا صاعدًا في عالم الأوبرا بكتابته "نشيداً وطنياً" للمريخ، للترويج لفكرة الاستعمار البشري للكوكب الفضائي وإضفاء طابع الحياة على تلك "الصحراء" من خلال إيجاد هوية موسيقية للبشر هناك.

مترعرعاً في سفوح جبال الهيمالايا، أوضح كاستيلينو، أنه رأى النجوم بوضوح من منزله طفلاً وهو يشعر الآن بالثقة من أن البشر سيصلون إلى الكواكب الأخرى، مدللاً على أن الوصول إلى المريخ سيكون إنجازًا رائعًا يستحق أغنية للاحتفاء، قائلاً: "أتوقع أن يكون يحدث حينها أداء عبر المجرات حيث يغني الناس على الأرض ونظراؤهم على الكوكب الأحمر النشيد الوطني للمريخ، لأن الكلمات لا تتعلق بكوكب الأرض بل تعبر عن الجنس البشري الذي سيتمكن من إحداث قفزة كبيرة في طريقه للأمام".

