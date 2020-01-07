«أيام الشندغة» تشرع أبواب الرحلة في زمن الأصالة

المصدر: دبي - البيان

تحتفي فعالية «أيام الشندغة» التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، من 9 حتى 18 يناير الجاري، بالأبواب التقليدية في دبي التي كانت تزين واجهات البيوت القديمة في حي الشندغة، عبر «معرض أبواب الشندغة».

ويبرز المعرض الأسلوب المعماري التقليدي لدبي الذي حافظ على الطابع الإسلامي بزخارفه البديعة، ليكون منارة حضارية تجسد أحد أهم وأروع العناصر التراثية الغنية بالزخارف النباتية والهندسية التي أبدعها الأجداد الإماراتيون.

ويضم المعرض 20 باباً ركبت على حوامل معدنية تمتد على طول 57 متراً وبارتفاع 3 أمتار، وقد صُفّت الأبواب على نسق متوازٍ يشكل ممراً يأخذ الزائر في رحلة إلى الماضي، يتوقف فيها عند 4 محطات تعرض كل منها أعمالاً إبداعية لأربعة فنانين إماراتيين استلهموا من حكايات تلك الأبواب عدداً من الأعمال الفنية المميزة بأساليب متنوعة ترجمت انتماءهم إلى تراثهم الغني واعتزازهم به وتعبيرهم الشخصي عنه.

إبداعات

ومن باب إلى باب، تطالع الزائر إبداعات فريدة تروي حكايات التراث بقالب عصري جميل يستحق التأمل، بأنامل سقّاف الهاشمي وفاطمة العوضي وجمانة الشيخ وأحلام البناي الذين تنوعت أعمالهم بين لوحات تشكيلية وأعمال تركيبية وتصاوير فوتوغرافية مستلهمة من «أبواب الشندغة» في رحلةً ساحرة زاخر بعبق الماضي الموشى بحكايات التراث الأصيل.