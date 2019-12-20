المتاجر المؤقتة منصات إبداعية تروج للموضة المحلية

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

ابتكرت المتاجر المؤقتة مفهوماً ريادياً في دعم مواهب التصميم، عبر تقديمها مجموعة من المعايير الاحترافية المرتبطة بجودة المنتجات، وقياس رضا العملاء حول ما يقدم من ابتكارات إبداعية ضمن قطاع صناعة الموضة والفنون الناشئة في المنطقة، ولا شك أن توفير تلك المنصات هي بمثابة اختبار حقيقي لقوة العلامة التجارية الصاعدة، وانطلاق من دبي تطرح الرؤى المبتكرة لـELEVATE من قِبل بياريت يمين ونادين كبارة، عبر متجرها في مول الإمارات شكلاً آخر لتلك المتاجر كنقطة انطلاق، والتي تعبر عن شغفهن المشترك بالفن والتصميم والأزياء بدعم من مول الإمارات.

مصدر الهام

وفى السياق تؤكد نادين كبارة، الشريكة المؤسِّسة لدى ELEVATE الشرق الأوسط: «لدينا التزام قوي بدعم المبدعين وتعزيز تأثير التصميم على الثقافة في الشرق الأوسط. ولذلك فإننا نسعى لتقديم تجارب فريدة عن طريق تنسيق الابتكارات التصميمية التي تُلهم الجمهور وتحتفي بقيمة التصميم. ونتطلع في ELEVATE إلى بناء علاقة قوية بين المبدعين وجمهورهم، وذلك بهدف مساعدتهم على تحقيق فرص أكبر في مجال الأعمال التجارية. ونسعى من خلال ELEVATE إلى خلق مصدر إلهام للمبدعين وتقديم فرص لهم للتواصل مع المجتمع بهدف الارتقاء بتصميماتهم الفريدة إلى أفق جديدة تساهم بترويج وتطوير أعمالهم الفنية».

تصاميم إبداعية

وأكدت ندى أبو صعب، مديرة التسويق للمنطقة الشرقية لمراكز التسوق لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «نحن سعداء باستضافة مفهوم ELEVATE المبتكر لفترةٍ محدودة، لنؤكد على مكانة «مول الإمارات» كمنصة أساسية لدعم المواهب المحلية وتشجيعهم على عرض تصاميمهم الإبداعية من خلالها. وانطلاقاً من مهمتنا في توفير تجربة تسوق متميّزة لعملائنا.

وحول مشاركتها ضمن المعرض المؤقت تؤكد المصممة الإماراتية دانيه صادق، أن فكرة تصاميمها تراعي الاستدامة وتدعم مساقاتها ذات الصلة بالابتكار من خلال تنفيذ تشكيلات منوعة لتصاميم الأزياء الراقية من بقية الأقمشة المتوفرة في متاجر الأقمشة أو دور الأزياء العالمية والذي من شأنه تعزيز ودعم صناعة الأزياء الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى خلق تغيير اجتماعي نحو الممارسات البيئية المستدامة.

ثقافة شرقية

وقدم المصمم زيد فاروقي ضمن تصاميم المتجر المؤقت مجموعة من التشكيلات التي تحمل إيقاع الهوية العربية من خلال ابتكاره مفاهيم جديدة لنمط الأزياء التقليدية ومنها العقل المخصص للرجال والنساء إلى جانب العباءات والبشوت التي تركز على الطويلة المفتوحة من الأمام والسترات مع سراويل مريحة وجميلة كلّها منفّذة بقماش الساتان الحرير .

إبداع الخزف

وتعتقد فنانة الخزف والفخار أسماء العريض أن المتجر المؤقت في مول الإمارات يسهم في الترويج لعلامتها التجارية BAYA CERAMIC التي أطلقتها منذ العام 2017 والتي تقدم تصاميم جمالية معاصرة لفنون الخزف بروح شرقية خالصة تعبر عن تراث المنطقة وتقاليدها العريقة، قائلة: العمل الخزفي لم يعد يقتصر على الشكل التقليدي المتعارف عليه، إنما استطاع هذا العنصر أن يبعث كوامن الإبداع في تجليات شتى، فوجد فيه الفنان مادة يصيغ بها كافة تفاصيل مكنوناته الإبداعية.

حقائب الخصر

وحول مشاركتها كمصممة إكسسوارات ضمن فعاليات المتجر توضح نانسي مزهر أنها شغوفة بالرسم والألوان التي تنفذها بعناية على سترات الجينز وحقائب الخصر وتسوق لها عبر موقع علامتها التجارية على الإنترنت حيث حصدت الاهتمام من قبل المهتمين والمتابعين منذ عرض تشكيلتها الأولى، يرتديها الشباب بثقة ومؤهلة أن تعرض على مستويات عالمية.

وتستوحي مصممة المجوهرات هبة جابر تصاميمها من عناصر الإلهام من الذاكرة الفنية والثقافية للحروف والأرقام باللغة العربية أو الانجليزية تهتم بالتفاصيل وتقنيات القصّ والنقش اليدوية الصنع والتي تسعى إلى المثالية عبر توظيف الزوايا والخطوط والتصاميم الهندسية بعيداً عن الأشكال المنحنية، ما يعكس طابعاً طموحاً يعبّر عن الاستقلالية والأناقة.

تشكيلات

في قطاع تصميم أزياء الأطفال تقدم المصممة ميساء فرج مجموعة من التشكيلات التي تتميز بمرحها وأناقتها المستوحاة من خزانه الأمهات، وتعتقد أنها مثالية لكل أم تبحث لأطفالها عن نموذج مطابق لأزيائها للأطفال والمعروفة بصيحة Mini me».