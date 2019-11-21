اكراما لمصر في النهاية هنا القصة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال جون منوت شول، الطفل السوداني الجنوبي الذي تعرض للتنمر في مصر من قبل 3 فتيان، إنه تنازل عن البلاغ المقدم إلى النيابة، لأنه يحب مصر ولأنه يعتبر من تعرضوا له كإخوته.

وفي مقابلة مع صحيفة "المصري اليوم" قال الطفل السوداني جون الذي يدرس في الصف الرابع ابتدائي: "تنازلت علشان هما زي إخواتي.. وأنا بحب مصر.. وأشكر رئيس الجمهورية والحكومة، ولما أروح مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ هقول إني أحب لما أكبر أكون حقوقي وأدافع عن الإنسان، وأحب العالم كله يعيش في سلام".

وكان 3 فتيان اعترضوا جون أثناء ذهابه إلى مدرسته في منطقة العباسية بالقاهرة، وصوروا مقطع فيديو وهم يسيئون إليه بألفاظ نابية.