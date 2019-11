بالفيديو.. يشعل النار في مطعمه وينتحر

أضرم مالك مطعم النار في مطعمه وانتحر في وقت لاحق بمقاطعة مونرو في جورجيا.

ولم يتضح سبب إقدام المالك الشريك في المطعم على فعلته حتى الآن.

وأصدرت شرطة مقاطعة مونرو لقطات فيديو التقطتها كاميرا المراقبة تظهر النيران وهي تلتهم المطعم قبل ساعات من انتحار صاحبها.

ويقول المحققون إن الحريق الذي شب في الأول من أكتوبر الجاري في مطعم "باكوودز للشواء" كان متعمداً.

ونقلت مواقع محلية عن آنا لويس من إدارة الشرطة قولها إن المحققون فحصوا شريط الفيديو حيث ظهر المالك المشارك غاري لورانس وهو يلقي القمامة، تاركًا وراءه المطعم ملتهبا بالنيران وقاد سيارته بعيدًا. وغادر لورانس المطعم، ثم قام بتبديل السيارات في منزل أخته. وتوجه بعد ذلك إلى منزل زوجته السابقة في ماكون، حيث أطلق النار على نفسه بعد ساعتين.

ووفقا لخدمات الطوارئ في مقاطعة مونرو، لم يصب أحد في الحريق ولكن الدخان الكثيف واللهيب استغرقا ساعات لإخماده.

وتقول لويس إن مكتب التحقيق لعله لن ينجح أبدًا في الكشف عن دوافع لورنس لأنه قد مات.

