شما بنت محمد تُحاضر عن «القراءة والأخلاق» في العين

المصدر: العين - البيان

قدمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية لطالبات مدرسة المبادئ للتعليم الأساسي والثانوي وطالبات مدرسة الطليعة في العين محاضرة بعنوان «القراءة والأخلاق».

وقد جاءت المحاضرة ضمن أنشطة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد الداعمة لمبادرة «خلق» والتي أطلقتها عام 2018 تعزيزاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تتميز بهويتها الثقافية وقيمها الأخلاقية الأصيلة المرتكزة على موروث القيم الإماراتي الراسخ الذي يعلي من قيم التسامح والاحترام والتعاون وحب الخير والانتماء والبذل والتضحية والعطاء اللامحدود للوطن.

يذكر أن الشيخة الدكتورة شما بنت محمد قد ركزت على محور أساسي وهو البعد الأخلاقي للقراءة والتي بدورها تشكل شخصية الإنسان وترتبط ارتباطاً وثيقاً بما يحدث في بيئته ومجتمعه من تفاعلات نتيجتها أمور تؤدي في مجموعها إلى اكتساب المعارف والعلوم والأفكار وكيفية تأدية الأدوار في الحياة الاجتماعية، وأبرزت أهمية القراءة بناء الوعي الفردي للإنسان وتدعيمها لمعرفته ووعيه بميراث القيم الذي يمتلكه المجتمع والذي يمثل انعكاساً للهوية الثقافية والأخلاقية، وهما مكونان رئيسيان في الهوية الوطنية للمجتمع الإماراتي.

كما حرصت على تقديم تجربتها الشخصية كنموذج لكيفية جعل القراءة عادة يومية تبني الميراث المعرفي للإنسان عبر مجموعة من العادات والسلوكيات.

كما حرصت على الحوار مع الطالبات وتبادل الآراء معهن منطلقاً من اليقين بأن التعرف على فكر الأجيال الجديدة يبدأ دائماً من بناء حوار إيجابي معهم والتعرف على آرائهم والحرص على منحهم الحرية الكاملة في التعبير عن ذاتهم وأفكارهم والتعرف على رؤيتهم للحياة مما يساعد كثيراً في فهم آليات تفكير الأجيال الجديدة التواصل معهم بشل إيجابي يؤدي في النهاية إلى المساهمة في بناء أجيال متواصلة كل جيل يبني على ما قدمه الجيل السابق.

وقد لاقت المحاضرة إعجاباً كبيراً ورغبة في استضافة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد في محاضرات عدة، نظراً لتأثيرها الكبير على المستمعين وقربها من الطلبة باعتبارها القدوة لهم، وفيما تعزز لديهم من قيم تربوية وحب للاطلاع المعرفي المستدام.