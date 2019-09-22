آفاق قطاع النشر في الإمارات.. ندوة بمسرح « البيان » غداً

المصدر: دبي – وفاء السويدي

تنطلق صناعة النشر في الإمارات، لتواكب الاستثمار بالعنصر البشري، والارتقاء بالتنمية المعرفية، وتسعى الدوائر والهيئات بتحقيق رؤية قادة دولة الإمارات في مجال الاتساع في المعرفة والتطوير، من خلال إيجاد أفضل الإمكانات والممارسات لخلق جيل واعٍ مثقف، يسهم في بناء دولته، ومن منطلق المشاركة، تنظم صحيفة «البيان» بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» غداً، ندوة بعنوان «قطاع النشر في الإمارات.. الآفاق والتحديات»، وذلك في الساعة 10:30 صباحاً، بمسرح «البيان»، وتستضيف الندوة سالم عمر سالم، مدير مدينة النشر في الشارقة، وإبراهيم خادم، مدير إدارة المحتوى بالمجلس الوطني للإعلام، وطالب شاهين، مدير التحرير للشؤون المحلية بصحيفة «البيان»، والإعلامية أماني الشحي، والدعوة عامة للحضور.

النشر الإلكتروني

وتحتضن «البيان» الندوة النقاشية للمساهمة في تطوير قطاع النشر، والسعي لإيجاد الحلول لدعم الكتّاب الإماراتيين، وتعزيز النشر الإلكتروني، إضافة إلى الإحصاءات التي ستعلن خلال الندوة، والتي تسهم في التعرف إلى المرحلة التي وصل إليها قطاع النشر في الدولة، وبناء الخطط الاستراتيجية لدعم عالم النشر وتطويره، كما سيتم مناقشة سبل التعاون الفعالة بين الكتّاب والمحررين ودور النشر، من أجل تحقيق هدفهم المشترك، وإرساء منهج جديد ومشترك لصناعة الكتب.

مؤسسات ثقافية

كما تطرح تساؤلات حول الرؤى المستقبلية لمواكبة الطفرة المتنامية في قطاع النشر، ومدى إمكانية تحقيق الاستثمار في صناعة النشر، والذي يزيد معدله باستمرار، إضافة إلى الحديث عن النشر الرقمي وتحدياته، والإنجازات على مستوى صناعة النشر، ومساهمة المؤسسات الثقافية في تنمية قطاع النشر، والتأكيد على اهتمام الدولة، وأن يكون قطاعاً حيوياً يقدم استثمارات للدولة، لذلك، تم إنشاء مدينة النشر في الشارقة، والتي تعنى بالناشرين والإسهام في تطوير قطاع النشر.

إضافةً إلى التعرف أكثر إلى كيفية خلق تواصل بين الناشرين ودور النشر من جهة، وبين المجلس الوطني للإعلام من جهة أخرى، والتوافق بين الأطراف للوصول إلى قطاع نشر سليم ومتعاون مع جميع الأطراف، مع إبراز جهود الدولة في مجال قطاع النشر، وذلك من خلال دعم الفعاليات والندوات التي تسهم في تطوير النشر في الإمارات.