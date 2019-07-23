سفاري العين.. تجربة صيفية حافلة بالإثارة والمغامرة

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

يعد سفاري العين وجهة سياحية فريدة من نوعها، تمثل تجارب فريدة للحياة البرية وصون الطبيعة. وبل ويعد أكبر سفاري من صنع الإنسان في العالم.

حيث تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ217 هكتاراً، وستشمل التوسعة المستقبلية للسفاري التي ستتضمن إضافات مهمة جداً، مثل محمية الفيلة والسفاري العربية والسفاري الآسيوية.

و«البيان» خاضت أخيراً، تجربة صيفية حافلة بروح الإثارة والمغامرة في سفاري العين، رفقة أحد مرشديها الشباب، وهو خالد البلوشي الذي روى باقة من القصص المشوقة عن الحياة البرية، وعن طبيعة إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات عموماً، حيث تمت مشاهدة أكثر من 400 حيوان بري يمارس حياته اليومية بحرية دون أقفاص أو قيود.

تجربة فريدة

وقال عمر البلوشي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، في حديثه لـ«البيان»: «يعيش زائر سفاري العين تجربة جديدة وفريدة في عالم الحياة البرية، حيث يحتضن السفاري منطقة لإطعام الزرافات، ومملكة للأسود تحتوي على معرضين رئيسين للأسود، أحدهما بمساحة 4000 متر مربع، والآخر 4200 متر مربع. إ

ضافة إلى غير ذلك من الحيوانات الأفريقية التي تعيش في سفاري العين، الذي يمثل البيئة الحقيقية للحيوانات في أفريقيا، وذلك وفقاً لاعتراف المنظمة الدولية لحدائق الحيوان. وسيصبح المشروع الوجهة السياحية الأولى للأفراد والعائلات في دولة الإمارات والمناطق المجاورة، وتجدر الإشارة إلى أن السفاري يتكون من عدة برامج، تأخذ الشخص إلى معايشة الأدغال الحقيقية في أفريقيا الطبيعية.

حيث يتم استخدام مركبة ذات دفع سداسي تحمل اسم «حفيت 620»، وهي من أوائل السيارات التي يتم استخدامها في مشروع السفاري الأفريقية، وستكون تجربة مميزة لكافة الزوار».

مرشدون مثقفون

وأضاف عمر البلوشي: «يمتاز سفاري العين بمرشديه ومرشداته الذين يجمعهم الاهتمام الكبير بكل ما هو متعلق بثقافة الحياة البرية، وإتقان أكثر من لغة، ولباقة اجتماعية وصبر وسرعة بديهة، ولا يخشون الحيوانات مهما تدرجت شراستها أو وداعتها، فهم يتحكمون بالهدوء والسيطرة أمام الحيوانات وطبائعها المختلفة».

منوهاً بأن سفاري العين مقبل خلال العامين القادمين على إطلاق مشاريع جديدة، تتمثل في سفاري الفيلة ومأوى الفيلة، والقرية الأفريقية، وحظائر الفيلة، ومعرض للأسود، ومساحات مفتوحة ومؤمنة لسلامة الزوار، واستراحات على الطراز الأفريقي، تتيح فرصة التمتع بمشاهدة السفاري عن بعد، بواسطة برج المراقبة المخصص. إضافة إلى إطلاق سفاري الأسود.

عروض خاصة

فيما أوضح خالد البلوشي، المرشد في سفاري العين، أن سفاري العين يستقبل زواره حتى 31 أغسطس المقبل بعروض وخصومات خاصة، تصل إلى 50%، وذلك على تذاكر الدخول ومركبة السفاري الجماعية. ويشهد سفاري العين في إجازة الصيف زيارات متعددة من داخل الدولة وخارجها. حيث يخوض الزوار تجارب ومغامرات مثيرة.

إضافة للمساحات الواسعة التي تتيح لهم الاستمتاع بجمال البساط الأخضر وسط الحياة البرية المتنوعة. وأضاف: «تهدف حديقة الحيوانات في العين وضمن استراتيجياتها المتوائمة مع خطة أبوظبي 2030، وأولوياتها في خلق تجربة فريدة للزوار، والحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض.

وللعلم، فإن سفاري مدينة العين تعد من الوجهات المثالية لهواة الاستكشاف، ولمن يرغبون في الذهاب في رحلات سفاري ممتعة، الأمر الذي يتيح للزائر فرصة مشاهدة العديد من الحيوانات البرية الأفريقية عن قرب، وكأنها في بيئتها الأصلية».