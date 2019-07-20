النجوم يواجهون الشائعات على «التواصل الاجتماعي»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

على مدار أسبوع، تبدلت أنشطة النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد أن كانت خلال الأسبوع الماضي، أشبه بـ«آلة تسويق لأعمالهم»، بدت هذا الأسبوع، مكاناً يظهر صورهم عند وصولهم لعتبة «الشيخوخة» وطريقة لتسديد «الضربات»، ودفع «الشائعات» التي تلاحق البعض منهم، فيما آثر آخرون إلى «إثبات أماكن تواجدهم» في المناطق التي يقضون فيها إجازاتهم الصيفية، كما فعل الفنان الإماراتي أحمد الجسمي، الذي تعود أن يذيل صوره بتعليق «ابتسم مع الإجازة»، وأيضاً الفنان عيضة المنهالي الذي يقضي هو الآخر إجازته في لندن.

شائعات

شائعات الموت والطلاق، كانت من نصيب فناني الإمارات، حيث أصابت شائعة الوفاة الفنان حسين الجسمي، الذي سرعان ما أطل لنفيها، في الوقت ذاته، كانت شائعة الطلاق قد أصابت الفنانة الإماراتية أحلام التي انشغل رواد «تويتر» بالبحث عن حقيقة خبر انفصالها عن زوجها مبارك الهاجري، الذي سرعان ما تحول إلى «هاشتاغ»، الأمر الذي دعا أحلام إلى الخروج عن صمتها ونفي الشائعة التي وصفتها بـ«المغرضة»، عبر نشرها لمقطع مصور ظهرت فيه إلى جانب زوجها الهاجري، حيث أكدا معاً نفي الخبر، في وقت تقضي فيه أحلام إجازتها الصيفية وعائلتها في باريس.

مقاطع

من طرفه، نشر الفنان الإماراتي مرعي الحليان، مجموعة مقاطع مصورة لمسرحيته الجديدة «عايلة نيو لوك» التي يشارك فيها بموسم عيد الأضحى، وسيتم عرضها على مسارح الدولة. من جانبه آثر الفنان داوود حسين، عبر حسابه على «انستغرام» أن يفتح «ألبوم ذكرياته القديمة»، حيث نشر صورة تجمعه مع الراحل عبد الحسين عبد الرضا، وكتب معلقاً: «من أرشيف ذكريات الزمن الجميل، مع العم بوعدنان، رحمه الله، في بروفات مسرحية «فرحة أمة»، يومها كان المرحوم الفنان غانم الصالح، مشغول بالتصوير، وطلب مني المخرج المرحوم فؤاد الشطي أن «أسد» مكانه في التمارين إلى أن يرجع المرحوم غانم الصالح للمسرحية.. حقاً من أمتع اللحظات وأكثرها رهبة تلك التي وقفتها بديلاً للمرحوم بو صلاح، أمام العملاق عبد الحسين عبد الرضا، رحمه الله».

تحذير

وفي السياق ذاته، حذرت الفنانة نانسي عجرم عبر تغريدة لها في موقع تويتر، من استغلال اسمها في الترويج لأي منتج. وقالت: «لا علاقة لي بأي منتج يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات منسوبة لي.. وأحذر من إقحام اسمي في أمور وحملات دعائية لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد»، علماً بأن عجرم التي أعلن القائمون على «دبي ستارز» اختيارها لوضع نجمتها في ممر المشاهير المزمع افتتاحه في دبي أكتوبر المقبل، ستطل اليوم على المسرح الجنوبي في قرطاج، وذلك بعد نجاح حفلها الذي أحيته في فندق «ميريت» في قبرص، وكانت عجرم قد أشعلت تويتر أخيراً عبر مشاركتها في «تحدي الشيخوخة» ولكن بطريقة عكسية، حيث نشرت صوراً لها في مرحلة الشباب.

بوستر

من جهة ثانية، كشف الفنان عمرو دياب عبر حساباته الرسمية، عن البوستر الرسمي لأحدث ألبوماته الغنائية «أنا غير»، الذي من المقرر طرحه في الأسواق قريباً، وبدا عليه علامات الصغر مقارنة بنجوم جيله. ومن جانبه، بارك زميله الفنان أمير كرارة لأعضاء فريق واما، تجمّعهم من جديد في عمل فني يكشف الستار عنه خلال أيام، وكتب في تغريدة له «قريباً.. مبروك لإخوتنا وحبايبنا، ربنا يكرمكوا، وتكسروا الكوكب الجامدين أحمد فهمي، وأحمد الشامي، ونادر حمدي، ومحمد نور».

صور

الفنانة نادين نجيم، نشرت أخيراً، صورة لها على «انستغرام»، من دون ماكياج، حيث مثل ذلك رداً على اتهامات وجهها لها بعض رواد التواصل الاجتماعي، بأن جمالها ليس طبيعياً، وأنه «عبارة عن مساحيق الماكياج»، في حين ظهرت الفنانة السورية سلافة معمار، مع «العالم اينشتاين» في لقطة واحدة، نشرتها على حسابها في موقع «انستغرام»، وقد ظهرت فيها سلافة وهي تمسك بيد تمثال اينشتاين الشمعي، أما الفنانة السورية أمل عرفة، فنشرت على «انستغرام» مجموعة صور توثق لشخصيات درامية سبق أن قدمتها على الشاشة الصغيرة، وعلقت بالقول: «برأيكم.. ما هو أفضل دور قدمته».