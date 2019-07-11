«راشد الخضر 75 عزلة مع الشعر».. جديد «العويس الثقافية»

المصدر: دبي - البيان

صدر حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وضمن سلسلة أعلام من الإمارات، للباحث مؤيد الشيباني، كتاب جديد بعنوان «راشد الخضر، خمس وسبعون عزلة مع الشعر 1905-1980»، والذي يرصد جوانب من حياة الخضر، ويوثق لقصائده، ويقرأ الشيباني الكثير من المعاني، مستعيناً بمصادر مختلفة، لتأكيد ما ذهب إليه من تحليل لشعر الخضر.

جاء في مقدمة الكتاب: «راشد الخَضَر.. صعبٌ تعريف هذا الشاعر في الذاكرة الشعرية الإماراتية.. إنه بُعدٌ تجديديٌ صريح وثابت في القصيدة الشعبية، ملأ سنوات عمره خلال ثلثي القرن الماضي بالشعر، وليس غير الشعر! فهل كان يعلم بما سنقوله من بعده بعشرات السنين؟ هذا هو ديوانه الذي نحاول قراءته والغوص فيه لاستخراج لآلئ خياله، وهي كثيرة، وممكنة في أول نزول للبحر، فكيف الحال عندما نبدأ بملامسة الأعماق؟».

صدق وعفوية

«كان الشاعر الخَضَر منصرفاً بصدق وعفوية، وليس بقصد متعمَّد، يمارس تلقائيته، وينتج ما ليس ينتظره، والشكر كل الشكر للرواة والجامعين والباحثين الذين استطاعوا جمع ديوانه بين دفتي كتاب، وهل غير الباحث والشاعر الراحل حمد خليفة أبو شهاب؟، الذي منه بدأت معرفتي بالخَضَر، وبسببه تعاظمَ البحثُ والسؤالُ عنه، إلى درجة الجرأة بأن يصار ذلك الإعجاب إلى كتاب.. إن من حق الخَضَر على الأجيال اللاحقة، أن يخرجوه إلى حيز واسع في مجال التراكم القرائي العربي، بحيث لم يعد مجرد شاعر شعبي خاص ببقعة جغرافية معينة، إنه لائق بكل هذا الحضور الواسع في المشهد الشعري العربي، ونقصد التجربة الشعرية الشعبية المماثلة لعدد كبير من أشهر الشعراء العرب».

قيمة إبداعية

«عند راشد الخَضَر قيمة إبداعية عالية، تتلخص باشتغاله التلقائي على تجديد المضامين في ذلك الوقت (منتصف القرن الماضي)، وابتكاره القوافي الصعبة، والاشتقاقات اللغوية، واستخدام الرموز بكل أبعادها التاريخية والمكانية والأسطورية والدينية.

وهي العناصر التي شغلتنا في هذا البحث ومحاوره، أكثر من حياته الخاصة وتفاصيلها، باستثناء موضوعة واحدة، هي من الأهمية بحيث كانت عصب التجربة الشعرية، وهي العزلة الدائمة من الطفولة حتى الوفاة.

عزلة الشاعر والإنسان، بلا زوجة ولا أبناء ولا بيئة اجتماعية خاصة وتقليدية، لقد قضى عمره يأكل عند الأصدقاء، مثلما قضى عمره يغازل الخيال، ويكتب عنه، وله أجمل القصائد، عسانا نحاول فهمها في هذه السطور».

يُذكر أن الشيباني، الباحث والشاعر والإعلامي، عمل 40 سنة في المؤسسات الثقافية الإماراتية والخليجية، وله في مجال الأبحاث والإعداد والتنسيق والإشراف، أكثر من 5000 ساعة تلفزيونية لقنوات محلية وعربية».