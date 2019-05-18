نجاحات مهمة لفعاليات المهرجان الرمضاني لنادي تراث الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

نجاحات كبيرة وإقبال واسع، تميز فعاليات المهرجان الرمضاني الـ 14 الذي ينظمه نادي تراث الإمارات تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات الراعية والداعمة على مسرح أبوظبي بمنطقة كاسر الأمواج.

وقد اختتمت مساء أول من أمس، في إطار برنامج المهرجان، منافسات الجولة الثالثة من مسابقة أفضل مرتل للقرآن الكريم بحضور حمد صالح الحميري مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات في نادي تراث الإمارات وعدد من المسؤولين بالنادي وذوي المتسابقين وجمهور غفير من متابعي المسابقة.

وشهدت هذه الجولة من المسابقة مشاركة 17 متسابقاً من فئتي الأشبال والشباب مثلوا 11 دولة، وهي: الإمارات ومصر وسوريا والأردن والمغرب والسودان وموريتانيا وأفغانستان وجزر القمر وباكستان والهند.

وتميز بعض المتسابقين بحفظ القرآن الكريم كاملاً بما ينسجم مع أهداف المسابقة في تشجيع الشباب على ترتيل القرآن الكريم وحفظه في إطار إتقان أحكام التجويد والعمل على تأسيس قاعدة من المرتلين الشباب.

وكانت منافسات المسابقة قد شهدت في الأيام الماضية من المهرجان الرمضاني جولتين شارك فيهما 40 متسابقاً مثلوا 8 دول عربية وإسلامية هي الإمارات ومصر واليمن والمغرب والصومال وأفغانستان وبنغلادش وباكستان، فيما تتواصل جولات المنافسات لأربع جولات مقبلة، تخصص آخرها للمشاركين من المسلمين الجدد ومن أصحاب الهمم.

ويحظى حضور المهرجان بفرصة الاطلاع على المعرض المصاحب للمهرجان «معرض المسكوكات العربية والإسلامية» الذي ينظمه مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي طيلة أيام المهرجان لمجموعة من مقتنياته من المسكوكات التي تمثل مراحل ازدهار وتطور الدولة الإسلامية بمختلف عصورها منذ العهد النبوي وحتى العهد العثماني، مروراً بالعهدين الأموي والعباسي.

وكذلك الاطلاع على إصدارات المركز الحديثة، بما يثري المهرجان بجزء من تراثنا العربي والإسلامي، كما يحظى أطفال الحضور بقضاء وقت ممتع ومفيد في ركن إسعاد الطفل المقام على هامش المهرجان.

من جهة أخرى، تواصلت الفعاليات الرمضانية التي تنظمها المراكز الشبابية والنسائية التابعة لنادي تراث الإمارات بالتزامن مع المهرجان الرمضاني الرابع عشر الممتد حتى العشرين من الشهر الفضيل.