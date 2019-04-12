محمود الجندي يرحل بعد مسيرة حافلة

المصدر: القاهرة – جنى حماد

مسيرة حافلة بالأحداث والتحديات، رحلة صعود قاسية، نجاحات وانكسارات، شك ويقين، سعادة وأحزان.. نجومية خافتة..

هكذا عاش الفنان محمد الجندي مسيرة متقلبة وحافلة بالمتناقضات، حتى داهمه الموت فجر أمس، عن عمر ناهز 74 عاماً، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة.. وشيع جثمانه من مسجد الشيخ عبد الحكم، بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة. وكان الفنان محمود الجندى، قد أصيب بأزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، وتم نقله لأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، واستمر هناك ما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.

بكلمات كلها حزن ورثاء، ودعت النجمة شريهان، محمود الجندي قائلة «وداعاً يا حبيب عروسة البحور، وداعاً يا حبيب رزة، وداعاً يا ويا ويا وياااه، وداعاً يا زميلي المحترم الملتزم المبدع والموهوب، موهبة خاصة جداً، وداعاً يا صديقي الإنسان الطيب الصادق الجميل، وداعاً يا عاشق الفن، ستظل حياً ترزق في نفسي وقلبي، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، محمود الجندي، البقاء لله».

وكتب النجم أحمد حلمي قائلاً «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه وأدخله فسيح جناتك.. وداعا أستاذ محمود الجندي». أما الفنان أحمد السقا، فنشر صورة عبر حسابه على موقع «إنستغرام» وكتب عليها «إلى روحك الطيبة كل السلام».