«مهرجان أم الإمارات» ينطلق محتفياً بثقافة التعايش

المصدر: أبوظبي - وام

وسط إقبال كبير من الجماهير، انطلقت، مساء أمس، فعاليات الدورة الرابعة من «مهرجان أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي، حيث تجلت في الافتتاح قيم التسامح والإنسانية على بساط المحبة والسلام في وطن الهمم العالية.

ويحتفي المهرجان في دورته الرابعة برؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث تتمحور مختلف مناطق وأنشطة المهرجان هذا العام حول قيم التسامح والإنسانية التي تعكس رؤية سموها.

كما يعكس المهرجان ثقافة التعايش وتقبل الآخر بالتزامن مع احتفاء الدولة بعام 2019 «عام التسامح»، حيث رسمت العروض والفعاليات والبرامج المتنوعة المبهجة المصاحبة لافتتاح المهرجان الفرحة والابتسامة على وجوه الزوار.

ويقدم المهرجان الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في منطقة «ع البحر» بكورنيش أبوظبي، ويستمر على مدار 12 يوماً عبر مناطقه الأربع: «السعادة» و«السوق والمطاعم» و«التقدم» و«الأولمبياد الخاص»، مجموعة من التجارب.

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن النسخة الرابعة من (مهرجان أم الإمارات) تحتفي بقيم التسامح والإنسانية والتعايش التي تعمل على تكريسها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجتمع الإمارات، مشيراً إلى أن المهرجان يمثل تجربة ثقافية مميزة تضاف إلى تجارب الإمارات الفريدة لترسيخ الشعور بالتآخي والمحبة بين أفراد المجتمع متعددي الجنسيات والخلفيات الثقافية وهو ما يمثل جوهر عام التسامح.

من جانبها، قالت فرح البكوش، مدير قسم تطوير المهرجانات في مكتب الفعاليات التابع لدائرة الثقافة والسياحة، إن «مهرجان أم الإمارات» في دورته الحالية غني بالكثير من الفعاليات المتنوعة.