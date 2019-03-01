«محمد بن راشد للمعرفة» تكرّم رعاة «متحف نوبل»

المصدر: دبي- خلود حوكل

اختتمت أمس، فعاليات الدورة الخامسة لمتحف نوبل، الذي تقيمه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبالتعاون مع مؤسسة نوبل العالمية، والذي أقيم هذا العام تحت شعار (جائزة نوبل في الأدب ـ عوالم مشتركة)، خلال الفترة من 3 فبراير وحتى 2 مارس، بتكريم الجهات الراعية للمتحف.

حيث تهدف المؤسسة من خلال (متحف نوبل) إلى التعريف بمساهمات وإبداعات الفائزين بجائزة نوبل العالمية في مجال الأدب، بالتركيز من خلال أقسام المتحف المنوعة على مختلف الفنون بما فيها المسرح والشعر وما حققته ضمن جائزة نوبل على مر السنوات، وتأثيرها على نفوس الملايين من البشر على مر العقود وتقديم أعمال أدبية خالدة في التاريخ الإنساني.

وفي الختام كرمت المؤسسة خلال الحفل شركة «مراس»، وصحيفتي «البيان» و«الإمارات اليوم» وشركة «أرامكس» و«هلز» و«ياك» وقناة «تن».

منصة عالمية

وقال جمال بن حويرب في كلمته التي ألقاها خلال الحفل: نختتم اليوم فعاليات الدورة الخامسة مِن «متحف نوبل» لهذا العام، والتي حملت شعار «جائزة نوبل في الأدب – عوالم مشتركة»، وشكلت على مدى شهر كامل منصة عالمية للمعرفة، سلطت الضوء على أحد أهم مجالات جائزة نوبل المرموقة، وهو الأدب.

وأبرز الإنجازات والأعمال التي أنجزها رواد هذا المجال من جميع أنحاء العالم، ليتمكنوا من خلال أعمالهم الأدبية من بناء روابط إنسانية مبنية بين البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم، ويوحدوا بينهم في لغة جسدت تجارب وخبرات البشر، ليستقطب المتحف حضوراً لافتاً، واهتماماً واسعاً من كافة شرائح المجتمع.

وتابع : ولا شك في أن نجاح «متحف نوبل» واستمراريته منذ خمس سنوات لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة حتمية للتعاون بين فريق عمل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

ودعم شركائنا رعاة الحدث من القطاعين الحكومي والخاص، والذين حرصوا على المشاركة في المتحف عاماً بعد عام، لإيمانهم العميق بأهمية المساهمة في بناء مجتمعات المعرفة، عبر دعم الفعاليات والمشاريع التي تلعب دوراً مهماً في عمليات نشر وإنتاج المعرفة، فشكراً لجميع شركائنا على دعمهم الكبير والمتواصل لمتحف نوبل.

برنامج

من جهة أخرى وضمن فعاليات برنامج دبي الدولي للكتابة في جمهورية مصر العربية، أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ورشة «كتابة المقال الصحفي»، وذلك بمقر مؤسسة الأهرام، وتأتي الورشة ضمن أجندة فعاليات حافلة سيتم تنظيمها تحت مظلة البرنامج في مصر.

وفي إطار توسع فعاليات البرنامج بمختلف دول العالم. وانطلقت الورشة بحضور مقدم الورشة سامح عبد الله، مدير تحرير الأهرام ومدير معهد الأهرام، وسامي النقبي، المستشار الاقتصادي بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، وبمشاركة 25 صحافياً مصرياً متميزاً.

برنامج دبي الدولي للكتابة

تستمر فعاليات ورشة المقال الصحفي التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة في مصر، شهرين متواصلين، حيث يحاضر فيها نخبة من كبار كتّاب مصر والعالم العربي، منهم :صلاح منتصر، فاروق جويدة، محمد سلماوي، سناء البيسي، والدكتور حسن أبو طالب.

وكان برنامج دبي الدولي للكتابة قد أطلق مجموعة متخصصة من ورش العمل بمختلف فنون الكتابة الأدبية والإبداع بمجالات الترجمة والقصة القصيرة في كل من الجمهورية التونسية ودولة الكويت، إلى جانب فعاليات البرنامج في جمهورية مصر العربية.